Goditi qentë dhe iu dogj automjeti, ndërron jetë shoferi në një aksident në Ohër
Një person ka humbur jetën në një aksident trafiku që ndodhi dje në autostradën Ohër-Kërçovë, në dalje nga Ohri pranë lokalitetit "Maucker".
Siç tregohet në informacionin nga policia, SPB Ohër njoftoi se një automjet pasagjerësh "Hyundai Getz" fillimisht goditi qentë endacakë, pastaj parakolpët metalikë pranë rrugës dhe u përfshi nga flakët.
Një ekip nga Drejtoria Territoriale e Zjarrfikësve të Ohrit shuajti zjarrin, ndërsa trupi i personit që drejtonte automjetin u gjet në automjet.
Me urdhër të prokurorit publik, trupi iu dorëzua Departamentit të Mjekësisë Ligjore për autopsi dhe për të përcaktuar identitetin e personit.
SPB Ohër shtoi se një inspektim u krye nga prokurori publik dhe një ekip inspektimi nga SPB Ohër.
Gjatë inspektimit, trafiku në autostradë u devijua në rrugën rajonale Ohër-Strugë.