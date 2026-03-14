Aksident mes tri veturave në rrugën Prishtinë-Lipjan, katër të lënduar
Një aksident mes tri veturave ka ndodhur në rrugën Prishtinë-Lipjan.
Kështu ka bërë të ditur , zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
Nga policia po ashtu është njoftuar edhe se, si pasojë e aksidentit janë lënduar katër persona.
‘’Rreth orës 19:40 kemi pranuar informatën për një aksident në rrugën Lipjan -Prishtinë
Në këtë aksident kanë qenë të përfshira tri automjete . Si pasojë e aksidentit, katër persona janë lënduar .
Personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor, ndërkohë që me rastin po merret Njësiti i Trafikut Rajonal’’, thuhet në njoftim.
