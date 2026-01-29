Ajaxi arrin marrëveshje me Arsenalin për yllin e skuadrës, peng i transferimit vetëm paga e lojtarit
Ajax mbetet optimist për përfundimin e transferimit përfundimtar të Oleksandr Zinchenko nga Arsenali për shumën prej 1.5 milionë eurosh, por marrëveshja varet nga arritja e një dakordësie mes klubit londinez dhe ukrainasit për pagën e mbetur.
Sipas “De Telegraaf”, Ajax dëshiron qartësi “sot”, teksa afati kalimtar po i afrohet mbylljes.
Edhe pse agjenti i Zinchenkos, Jorge Mendes, ka rënë dakord me Ajaxin për kushtet personale të lojtarit, duke përfshirë një kontratë deri në verën e vitit 2026, Arsenali dhe futbollisti ende nuk kanë finalizuar marrëveshjen për pagën.
Kontrata aktuale e Zinchenkos me Topçinjtë është e vlefshme deri në vitin 2026 dhe raportet e mëparshme kishin bërë të ditur se Arsenali ia kishte mbuluar plotësisht pagën gjatë huazimit të tij te Nottingham Forest.
Tani, me Zinchenkon të gatshëm për t’u larguar, Arsenali po kërkon një ulje page që shkon përtej asaj që lojtari është i gatshëm të pranojë. Të dyja palët duket se kanë ngurtësuar qëndrimet e tyre, duke e lënë Ajaxin në pritje prej disa ditësh.
Drejtuesit e Ajaxit nuk janë të gatshëm ta mbulojnë vetë diferencën, pasi klubi tashmë do të paguante 260 mijë euro në paga për Zinchenkon, përveç tarifës prej 1.5 milionë eurosh të transferimit, për të përmbushur kërkesat për lejen e punës për lojtarë jashtë BE-së.
Për momentin, Ajax mbetet i bindur se Zinchenko do të mbërrijë në Amsterdam, por koha po mbaron dhe dështimi për të zgjidhur mosmarrëveshjen për pagën mund të çojë në prishjen e plotë të marrëveshjes./Telegrafi