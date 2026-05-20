Ai ishte një hero i papritur dhe më pas u bë zëvendësues, por u rikthye për të fituar gjithçka që mundi në karrierë
Iker Casillas lindi më 20 maj 1981 në Mostoles të Spanjës. Ky portier legjendar spanjoll konsiderohet si një nga portierët më të mirë në historinë e futbollit dhe e ndërtoi karrierën e tij të jashtëzakonshme mbi pritjet refleksive, qëndrueshmërinë dhe aftësinë për të udhëhequr ekipin e tij nga porta.
Casillas e filloi karrierën e tij si futbollist në moshën nëntë vjeçare në akademinë e të rinjve të Real Madridit. Ai debutoi për ekipin e parë në vitin 1999 në moshën 18-vjeçare, duke u bërë një nga portierët më të rinj në historinë e klubit.
Edhe pse fillimisht garoi me Cesar Sanchezin, portieri më me përvojë, ai shfrytëzoi dëmtimin e këtij të fundit dhe shpejt u bë portieri i parë i zgjedhur i Real Madridit.
Performanca e tij brilante në finalen e Ligës së Kampionëve të vitit 2002 kundër Bayer Leverkusenit, kur ai hyri nga stoli dhe priti një numër gjuajtjesh të rrezikshme, u kujtua si vendimtare në fitimin e trofeut.
Ai ka kaluar gjithashtu periudha të vështira gjatë karrierës së tij. Pasi fitoi Ligën e Kampionëve, ai humbi për një kohë të shkurtër vendin e tij si portieri i parë i zgjedhur për shkak të performancave të dobëta, por u rikthye edhe më i fortë dhe tregoi forcën e tij mendore. Vetë Casillas pranoi më vonë se kjo sfidë e ndihmoi në zhvillimin e tij personal dhe sportiv.
Casillas arriti suksesin e tij më të madh me ekipin kombëtar spanjoll. Si kapiten, ai fitoi Kampionatin Evropian 2008, Kupën e Botës 2010 dhe përsëri Euro 2012, duke udhëhequr një brez që shënoi epokën e artë të futbollit spanjoll.
Ai u largua nga Real Madridi në vitin 2015 pas 16 sezonesh në ekipin e parë dhe nënshkroi për Porton, ku vazhdoi të performonte mirë.
Karriera e tij u ndërpre në vitin 2019 kur pësoi një atak në zemër gjatë stërvitjes. Edhe pse u rikuperua me sukses, ai nuk u rikthye më kurrë në futbollin profesionist. /Telegrafi/