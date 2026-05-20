Iker Casillas lindi më 20 maj 1981 në Mostoles të Spanjës. Ky portier legjendar spanjoll konsiderohet si një nga portierët më të mirë në historinë e futbollit dhe e ndërtoi karrierën e tij të jashtëzakonshme mbi pritjet refleksive, qëndrueshmërinë dhe aftësinë për të udhëhequr ekipin e tij nga porta.

Casillas e filloi karrierën e tij si futbollist në moshën nëntë vjeçare në akademinë e të rinjve të Real Madridit. Ai debutoi për ekipin e parë në vitin 1999 në moshën 18-vjeçare, duke u bërë një nga portierët më të rinj në historinë e klubit.

Edhe pse fillimisht garoi me Cesar Sanchezin, portieri më me përvojë, ai shfrytëzoi dëmtimin e këtij të fundit dhe shpejt u bë portieri i parë i zgjedhur i Real Madridit.

Performanca e tij brilante në finalen e Ligës së Kampionëve të vitit 2002 kundër Bayer Leverkusenit, kur ai hyri nga stoli dhe priti një numër gjuajtjesh të rrezikshme, u kujtua si vendimtare në fitimin e trofeut.

Ai ka kaluar gjithashtu periudha të vështira gjatë karrierës së tij. Pasi fitoi Ligën e Kampionëve, ai humbi për një kohë të shkurtër vendin e tij si portieri i parë i zgjedhur për shkak të performancave të dobëta, por u rikthye edhe më i fortë dhe tregoi forcën e tij mendore. Vetë Casillas pranoi më vonë se kjo sfidë e ndihmoi në zhvillimin e tij personal dhe sportiv.

Casillas arriti suksesin e tij më të madh me ekipin kombëtar spanjoll. Si kapiten, ai fitoi Kampionatin Evropian 2008, Kupën e Botës 2010 dhe përsëri Euro 2012, duke udhëhequr një brez që shënoi epokën e artë të futbollit spanjoll.

Ai u largua nga Real Madridi në vitin 2015 pas 16 sezonesh në ekipin e parë dhe nënshkroi për Porton, ku vazhdoi të performonte mirë.

Karriera e tij u ndërpre në vitin 2019 kur pësoi një atak në zemër gjatë stërvitjes. Edhe pse u rikuperua me sukses, ai nuk u rikthye më kurrë në futbollin profesionist.

