Ai ishte lojtari më anonim në botë, tani është një yll i ndjekur nga miliona njerëz
Një nga futbollistët më pak të njohur në Kupën e Botës është bërë një sensacion në mediat sociale, duke grumbulluar pesë milionë ndjekës vetëm në pak ditë. Misioni i çuditshëm i krijuesit të përmbajtjes argjentinase Valen Scarsini, i njohur si El Scarso, ia ka përmbysur plotësisht jetën mbrojtësit 32-vjeçar të Zelandës së Re, Tim Payne.
Scarsini, i cili ka 1.2 milion ndjekës në Instagram, vendosi të gjente lojtarin më anonim në turneun në SHBA, Meksikë dhe Kanada për të parë nëse mund ta bënte atë një yll. E gjitha filloi me pyetjen e tij: "Po sikur të kishte një lojtar që na bashkonte të gjithëve, një futbollist për të cilin të gjithë mund të bënim tifo, pavarësisht kombësisë?".
Ai zgjodhi Payne, një mbrojtës të Wellington Phoenix, sepse në atë kohë kishte vetëm 5,000 ndjekës në Instagram. Payne, i cili fitoi medaljen e bronztë në Kupën e Botës për Klube me Auckland City në vitin 2014, është më i njohur për ngatërrimin e tij me ish-lojtarin australian të kriketit Tim Paine. Pas thirrjes së Scarsini për veprim, ky problem nuk do të ekzistojë më.
Nga 5 mijë në 5.7 milionë ndjekës
Numri i ndjekësve të Payne shpërtheu në 5.7 milionë në vetëm dy javë, duke e lënë pas vetë Scarsinin dhe duke tejkaluar popullsinë e Zelandës së Re, e cila është 5.3 milionë. Futbollisti fillimisht u hutua nga njoftimet e shumta në telefonin e tij, por shpejt mësoi se krijuesi argjentinas ishte pas gjithë kësaj.
Komuniteti i ri i fansave krijoi gjithashtu këngën "No Payne, No Gain", e cila u bë virale, dhe DJ argjentinas Juanka Cassane madje bëri tatuazh fytyrën e Payne në këmbën e tij. Gruaja e Payne, Michelle Peters, një fotografe me prejardhje nga Kosta Rika, i falënderoi fansat e rinj në një video në spanjisht.
"Jeni gjeni, nuk mund të ndalem së kënduari këngën dhe së qeshuri me të gjitha komentet. Ekipi nuk do ta kuptojë kurrë humorin latino-amerikan, por kjo është arsyeja pse më kanë mua. Faleminderit, Amerikë Latine, që e përqafove dhe i dhe kaq shumë dashuri. Të lutem kujdesu mirë për të", tha ajo.
Komentet mbështetëse po vërshojnë nën këngë, me një përdorues që shkruan: "Nëna ime më dha jetë, por Tim Payne më dha vullnetin për ta jetuar atë".
Takimi para kampionatit
Scarsini dhe Payne u takuan më në fund këtë javë përpara ndeshjes miqësore të Zelandës së Re kundër Haitit. Edhe pse "All Whites" humbën 4-0 në Fort Lauderdale të Floridës, atmosfera u përmirësua mëngjesin tjetër kur dy protagonistët e kësaj historie u takuan në një hotel në Boca Raton.
"Mik, si je?", thirri Scarsini. "Jam mirë, vëlla, po ti? Gëzohem që të njoh, si është kjo?", u përgjigj Payne me një përzierje anglisht dhe spanjisht. "Nuk dija si të ndihesha, e di, sepse gjithë kjo vëmendje është kaq e huaj për mua. Ende po e përpunoj, por është e mrekullueshme. Dhe e vlerësoj që e bën këtë për mua".
Payne shtoi se ishte i kënaqur jo vetëm me promovimin e tij, por edhe me dukshmërinë që po merrte e gjithë skuadra. "Padyshim që është mirë për mua, por është mirë edhe për futbollin e Zelandës së Re. Na vë në qendër të vëmendjes, gjë që është pozitive. Por unë nuk po ndryshoj. Jam ende i njëjti person. Thjesht vazhdoj të bëj atë që bëj, që është të luaj futboll dhe të përpiqem të bëj më të mirën për vendin tim", tha ai.
Payne i dha Scarsinit një fanellë të nënshkruar me numrin 2 në të, dhe takimi i tyre u regjistrua në foto për mediat sociale.
Zelanda e Re në kërkim të fitores së parë
Popullariteti i Tim Payne dominon titujt kryesorë përpara turneut dhe historia e tij është bërë pjesë e historisë së futbollit të Zelandës së Re. Ekipi publikoi një DVD pas Kupës së Botës 2010 të quajtur "Të Pamposhtur", një referencë humoristike për faktin se ata barazuan të tre ndeshjet e tyre në grup (1–1 me Sllovakinë dhe Italinë dhe 0–0 me Paraguain), gjë që përsëri nuk ishte e mjaftueshme për t'u kualifikuar.
Kjo është pjesëmarrja e tretë e Zelandës së Re në Kupën e Botës, pas pjesëmarrjeve në vitet 1982 dhe 2010, dhe ata ende janë duke pritur fitoren e tyre të parë. Ata luajnë ndeshjen e tyre të parë në Grupin G më 15 qershor në Kaliforni kundër Iranit, përpara se të përballen me Belgjikën dhe Egjiptin. /Telegrafi/