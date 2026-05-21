“Ai është shumë i mirë kur fiton”, ylli shqiptar tregon se si është të punosh me Mourinhon
Marash Kumbulla ka folur hapur për periudhën e tij nën drejtimin e Jose Mourinhos te Roma, duke zbuluar “truket e zgjuara” mbrojtëse që mësoi nga trajneri portugez.
Mbrojtësi shpjegoi gjithashtu se si humori i Mourinhos ndryshonte në mënyrë drastike pas humbjeve, teksa kujtoi edhe mbështetjen që kishte marrë prej tij gjatë kohës kur mungoi për shkak të një dëmtimi serioz.
Kumbulla ka detajuar ndikimin që Mourinho pati në zhvillimin e tij gjatë kohës që punuan bashkë te Roma. Mbrojtësi i Kombëtares së Shqipërisë tha se trajneri portugez e ndihmoi të kuptonte më mirë anën taktike dhe psikologjike të mbrojtjes në Serie A.
Kumbulla pranoi se Mourinho i inkurajonte mbrojtësit që, kur ishte e nevojshme, të përdornin edhe “anën më të errët” të lojës.
Ai e vlerësoi Mourinhon për mënyrën se si ia mprehu instinktin mbrojtës gjatë kohës së tyre në “Stadio Olimpico”.
“Shumë i mirë kur fiton, i vështirë kur nuk fiton. Ai ishte ai që më bëri të kuptoj disa gjëra, duke m’i shpjeguar detajet taktike”, u shpreh Kumbulla.
“Disa truke ‘të zgjuara’ që mund t’i hyjnë në punë një mbrojtësi: të bësh faull në vend se të të kalojnë, të marrësh karton të verdhë kur duhet. Janë të gjitha aspekte që i mësova duke punuar me të”.
Duke folur për atë që e quajti “të metë” të Mourinhos, Kumbulla vuri në pah sinqeritetin e trajnerit dhe frustrimin e dukshëm pas humbjeve.
“Nëse duam ta quajmë ‘të metë’, është sinqeriteti i tij në raport me të tjerët. Kur humb, është e vështirë të rrish pranë tij; nëse s’është në humor të mirë, e kupton nga fytyra: të nesërmen e një humbjeje mezi përshëndet. Në ato raste, është më mirë të mos flasësh shumë me të”, përfundoi ai./Telegrafi/