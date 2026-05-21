Mancini ose Allegri, Italia ka dy kandidatë favoritë për trajnerë
Roberto Mancini është rikthyer në qendër të diskutimeve si një kandidat serioz për t’u bërë trajneri i ardhshëm i kombëtares së Italisë, ndërsa emri i tij po përmendet sërish së bashku me Massimiliano Allegrin.
Sipas raportimeve nga Italia, Mancini ka rritur spekulimet për një rikthim te “Azzurrët” pas suksesit me Al Sadd në Katar, ku fitoi titullin kampion. Vëmendje të madhe tërhoqi edhe fakti që ai festoi me flamurin italian, një gjest që u interpretua si sinjal i dëshirës së tij për t’u rikthyer në stolin e Italisë.
61-vjeçari u largua nga drejtimi i kombëtares italiane në vitin 2023 për të marrë drejtimin e Arabisë Saudite, një vendim për të cilin më vonë pranoi publikisht se ishte penduar.
Largimi i tij nga Federata Italiane e Futbollit la pas tensione me presidentin Gabriele Gravina, pavarësisht diskutimeve të mëparshme për një rol më të zgjeruar të Mancinit në zhvillimin e ekipeve zinxhir të Italisë.
Pas largimit të Luciano Spallettit verën e kaluar, Mancini u konsiderua sërish si opsion për stolin e Italisë, por drejtues të federatës, përfshirë Gianluigi Buffonin, mbështetën emërimin e Gennaro Gattusos.
Tashmë vëmendja është përqendruar te zgjedhjet presidenciale të FIGC-së më 22 qershor, ku Giovanni Malago po shqyrton disa alternativa të profilit të lartë për të ardhmen e futbollit italian.
Një tjetër kandidat i fortë mbetet Massimiliano Allegri, i cili vlerësohet për eksperiencën dhe fleksibilitetin taktik. Ish-trajneri i Juventusit ishte kontaktuar edhe në vitin 2018 për drejtimin e Italisë, përpara se federata të zgjidhte Mancinin.
Gjatë pesë viteve në krye të Italisë, Mancini udhëhoqi kombëtaren drejt triumfit në Euro 2020 në “Wembley”, arriti dy herë vendin e tretë në UEFA Nations League dhe regjistroi serinë rekord prej 37 ndeshjesh pa humbje.
Raportet sugjerojnë se Mancini mbetet i motivuar edhe nga një premtim që i kishte bërë mikut të tij të ndjerë Gianluca Vialli për ta rikthyer Italinë në Kupën e Botës. Ai thuhet se është i gatshëm të pranojë edhe një pagë më të ulët, rreth 2 milionë euro në vit, vetëm për t’u rikthyer në drejtimin e “Azzurrëve”.
Vendimi final për trajnerin e ardhshëm të Italisë pritet të ndikohet nga rezultati i zgjedhjeve në federatë, si dhe nga ndryshimet e mëdha që priten këtë verë në klubet e Serie A. /Telegrafi/