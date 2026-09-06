“Ai është Barbie im njeri”, Blake Lively tallet me Ryan Reynolds pas fotografisë me çantë me lule
Blake Lively ka bërë shaka me bashkëshortin e saj, Ryan Reynolds, duke e quajtur “Barbie-n e saj njerëzor”, pasi publikoi një fotografi të tijën në Instagram Story.
Në fotografi, aktori 49-vjeçar shfaqet me një këmishë të thurur me kopsa, syze dhe një kapelë të sheshtë, ndërsa në dorë mban një çantë të dekoruar me lule.
“Ai është Barbie im njeri”, shkroi Lively, duke shoqëruar postimin me këngën “Barbie Girl” të grupit Aqua.
Blake, 39 vjeçe, është e njohur për stilin e saj të frymëzuar nga Barbie, ndërsa këtë herë duket se ia ka kaluar “stilin Barbie” edhe bashkëshortit të saj.
Postimi vjen në një moment kur Reynolds po promovon filmin e tij të ri “Mayday”, ndërsa së fundmi aktori ka tërhequr vëmendjen edhe me komentet e tij për vitet e 80-ta. /Telegrafi/