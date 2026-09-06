Nicole Kidman largohet nga Sydney me vajzën e saj, shfaqet elegante në aeroport
Nicole Kidman është fotografuar në aeroportin e Sydney-t, teksa po largohej nga Australia vetëm një ditë pas paraqitjes surprizë në shfaqjen e “Practical Magic 2”.
Aktorja 59-vjeçare udhëtoi drejt Los Angelesit së bashku me vajzën e saj 15-vjeçare, Faith Kidman Urban, e cila kishte qenë gjithashtu në shfaqjen e filmit një natë më parë.
Kidman u shfaq me një stil të thjeshtë, por dhe elegant, e veshur me një bluzë blu të çelët me dantellë krem, xhinse me fund zile dhe një kapuç bezhë, shkruan DailyMail.
Ajo e kompletoi pamjen me syze dielli dhe një çantë të zezë Chanel, ndërsa kishte zgjedhur një grim shumë të lehtë.
Ndërkohë, Faith u shfaq me një veshje më sportive, me bluzë të zezë, pantallona të bardha dhe një bluzë me kapuç.
Të dyja u panë duke i dhënë lamtumirën një miku në aeroport përpara fluturimit drejt Los Angelesit.
Një natë më parë, Kidman kishte surprizuar fansat në Sydney gjatë shfaqjes së “Practical Magic 2”, ku u prit me brohoritje dhe duartrokitje. “Nuk mund t'ju lejoja të pini margarita pa mua!”, u tha ajo të pranishmëve. /Telegrafi/