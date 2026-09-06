“Përgjithmonë e jotja”, Ariana Grande puth Ricky Alvarezin dhe ndez sërish thashethemet për romancën
Ariana Grande ka rikthyer vëmendjen te marrëdhënia e saj me Ricky Alvarez, pasi publikoi pamje nga përfundimi i turneut të saj “Eternal Sunshine”, ku shihet duke e puthur balerinin dhe fotografin.
Këngëtarja 33-vjeçare festoi mbylljen e turneut me 41 koncerte përmes një videoje bardhë e zi. Në një prej momenteve, Ariana shihet duke bërë prova para koncertit të fundit në Londër, ndërsa më pas afrohet te Alvarez, i cili po e filmonte. Ajo ulet në gjunjë, e përqafon dhe në një moment e puth.
“Ky përjetim ka qenë më i rëndësishëm për mua sesa mund ta shprehin fjalët… ‘Të dua’ nuk mjafton. Faleminderit. Nga thellësia e zemrës sime. Përgjithmonë e jotja, Ariana”, shkroi ajo krahas videos.
Dyshja, e cila kishte qenë në lidhje nga viti 2015 deri në 2016, e ka rikthyer romancën gjatë muajve të fundit.
Ariana kishte nxitur edhe më herët spekulimet, pasi ndryshoi tekstin e këngës “thank u, next” gjatë një prej koncerteve, duke kënduar se do të përpiqej që kënga për Ricky-n të ishte e fundit që do t’i kushtonte atij.
Rikthimi i tyre vjen në një periudhë kur Ariana ka marrë një pauzë nga angazhimet në skenë dhe ka vendosur të tërhiqet përkohësisht nga ekspozimi i vazhdueshëm publik.
Ajo ka përfunduar turneun “Eternal Sunshine” dhe pritet të fokusohet më shumë te puna e markës së saj gjatë kësaj periudhe. /Telegrafi/