Ahmeti: Jemi të gatshëm për zgjedhje të parakohshme
Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti, e përsëriti qëndrimin e tij se është i gatshëm menjëherë të shkojë në zgjedhje. I pyetur pas deklaratës së kryeministrit Hristijan Mickoski, i cili tha se së shpejti do të ketë zgjedhje, Ahmeti tha se çdo herë i ka kërkuar ato.
“Unë kam kërkuar që nga dita e parë të ketë zgjedhje të parakohshme — kjo nuk është befasi. Nëse nesër ka zgjedhje, jam i gatshëm”, tha Ali Ahmeti.
Megjithatë, kryeministri Mickoski deri tani disa herë ka deklaruar se nuk është për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, dhe në periudhën e ardhshme pritet të ndodhë edhe rikonstrumi i Qeverisë.
Edhe sot nuk zbuloi detaje se cilët ministra do t’i lënë resoret dhe kush do të zëvendësohet, duke thënë vetëm shkurt se ende po punohet në strukturën e brendshme të partisë.
“Jo, ende nuk i kam filluar. Jam ende i dedikuar strukturës së brendshme të partisë, pres që këtë muaj ta përfundoj dhe pastaj t’i kushtohem koalicionit qeveritar”, deklaroi Mickoski