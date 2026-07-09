Aguirre do të largohet, një legjendë e Meksikës do të bëhet selektor i Kombëtares
Federata Meksikane e Futbollit ka konfirmuar zyrtarisht emërimin e Rafael Marquez si trajner të përfaqësueses së Meksikës për ciklin e Kupës së Botës 2030.
Ish-mbrojtësi legjendar i Barcelonës do të marrë drejtimin e kombëtares pas përfundimit të mandatit të Javier Aguirre, të cilit i shërbeu si ndihmëstrajner gjatë Kupës së Botës 2026.
Ky vendim ishte planifikuar prej kohësh. Më 1 gusht 2024, Federata Meksikane kishte bërë të ditur se Aguirre do ta drejtonte kombëtaren në Kupën e Botës 2026, ndërsa më pas stafetën do ta merrte Rafael Márquez.
Meksika e mbylli aventurën në Botërorin 2026 në fazën e 1/8 së finales, duke i hapur rrugën zbatimit të planit të trashëgimisë të hartuar dy vite më parë.
Tashmë, Marquez do të ketë detyrën të ndërtojë një skuadër konkurruese dhe ta përgatisë Meksikën për Kupën e Botës 2030, me synimin për ta rikthyer Meksikën mes kombëtareve më të forta në skenën ndërkombëtare.
Marquez konsiderohet një nga futbollistët më të mëdhenj në historinë e futbollit meksikan. Gjatë karrierës së tij si lojtar, ai shkëlqeu me Barcelonën, duke fituar trofe të shumtë dhe duke qenë për vite me radhë lider i kombëtares së Meksikës. /Telegrafi/