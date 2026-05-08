Agim Veliu për rikthimin e Vjosa Osmanit në LDK: Është kthesë tepër e madhe
Ish-nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Agim Veliu ka komentuar rikthimin e ish-presidentes Vjosa Osmani në LDK, duke e cilësuar atë si “kthesë shumë të madhe”.
Në emisionin “Adresa” në Kanal10, Veliu tha se pas pesë vitesh shërbim politik ndaj kundërshtarit kryesor të LDK-së, kthimi i Osmanit ngre pikëpyetje mbi motivet e saj politike.
“Kthesë e madhe, tepër e madhe. Nuk e di, t’i shërbesh kundërshtarit kryesor politik të LDK-së për pesë vite e të kthehesh në këtë mënyrë, nuk e di a është qëllimi me ndihmu LDK-në apo është punë puro personale, por është një kthesë e madhe”, deklaroi Veliu.
Duke folur për zgjedhjet e 7 qershorit, Veliu u shpreh se nuk planifikon të ketë ndonjë angazhim politik, pasi sipas tij nuk pati reagim gjatë zgjedhjeve të kaluara. /Telegrafi/