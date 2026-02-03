Afresku i restauruar i engjëllit që i ngjan kryeministres italiane shkakton hetime
Zyrtarët e kishës dhe qeverisë në Itali kanë nisur një hetim mbi pretendimet se fytyra e kryeministres Giorgia Meloni është pikturuar në një engjëll gjatë restaurimit të një afreske në Romë.
Ministria e Kulturës e Italisë ka dërguar oficerë për të inspektuar veprën artistike në një faltore të Bazilikës së Shën Lorencit në Lucina, ndërsa Dioqeza e Romës shprehu "zhgënjimin" e saj dhe tha se do të përcaktojë se kush kishte qenë përgjegjës.
Artisti, Bruno Valentinetti, tha se thjesht e kishte restauruar afreskun që pikturoi në vitin 2000 dhe mohoi se e kishte modeluar engjëllin sipas kryeministres, transmeton Telegrafi.
Meloni u përgjigj në një postim në Instagram duke thënë se "definitivisht nuk ishte si një engjëll", i shoqëruar nga një emoji që qeshte.
Ngjashmëria e dukshme u raportua për herë të parë të shtunën nga gazeta italiane La Repubblica, e cila publikoi fotografi para dhe pas të afreskut dhe pretendoi se engjëlli që mbante një hartë të Italisë më parë dukej si një "kerubin i përgjithshëm".
Prifti i famullisë tha se pikturat thjesht ishin riparuar pas dëmtimeve të fundit nga uji - por tha se nuk e "kuptonte gjithë atë bujë" në asnjë rast.
"Pikturët përdornin lloj-lloj gjërash në afreske", tha Imzot Daniele Micheletti.
Valentietti, 83 vjeç, i mohoi pretendimet.
"Fytyra e restauruar është ajo që u pikturua 25 vjet më parë", tha ai, në vërejtjet e raportuara nga agjencia e lajmeve AGI.
Partitë e opozitës nxituan të kërkonin një hetim. Irene Manzi e Partisë Demokratike e quajti situatën "të papranueshme", ndërsa Lëvizja Pesë Yje tha se arti nuk duhet të bëhet "një mjet për propagandë", pavarësisht nëse përshkruante apo jo Melonin.
Ministri i Kulturës, Alessandro Giuli urdhëroi "zyrtarët teknikë" të inspektonin pikturën "për të përcaktuar natyrën e ndërhyrjes" dhe për të përcaktuar hapat e mëtejshëm.
Ndërkohë, Dioqeza e Romës tha se ishte në dijeni të restaurimit, por se i ishte thënë se asgjë nuk do të shtohej ose ndryshohej.
"Modifikimi i fytyrës së kerubinit ishte iniciativë e dekoruesit, nuk u komunikua autoriteteve kompetente", tha ajo në një deklaratë të ndarë nga agjencia e lajmeve Ansa.
Më vonë u tha se Kardinali Baldo Reina - Vikari i Papës për Dioqezën e Romës - do të hetonte menjëherë "për të përcaktuar përgjegjësitë e mundshme të personave të përfshirë". /Telegrafi/