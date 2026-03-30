AfD e ekstremit të djathtë kërkon tërheqjen e trupave amerikane nga Gjermania
Kryetari i partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD), Tino Chrupalla, shprehu kundërshtim ndaj stacionimit të vazhdueshëm të forcave amerikane në Gjermani, raportuan mediat lokale të hënën.
"Le të fillojmë ta vëmë këtë në praktikë - duke tërhequr trupat amerikane nga Gjermania", citoi e përditshmja Bild, Chrupallën, të ketë thënë në një fjalim në konferencën e partisë në shtetin lindor të Saksonisë, përcjell Telegrafi.
Platforma e AfD-së thotë: "AfD mbështet tërheqjen e të gjitha trupave aleate që janë ende të stacionuara në tokën gjermane, dhe në veçanti të armëve të tyre bërthamore".
Chrupalla bëri thirrje për një ndryshim në qëndrimin e Gjermanisë dhe i kërkoi vendit të ndjekë shembullin e Spanjës.
I qeverisur nga një kryeministër socialist, Madridi është shprehur kundër luftës së zhvilluar nga SHBA-të dhe Izraeli kundër Iranit dhe i ka ndaluar Uashingtonit të përdorë bazat e tij ushtarake për këtë qëllim.
Rreth 38,000 ushtarë amerikanë janë aktualisht të vendosur në Gjermani.
Bazat ushtarake amerikane ndodhen kryesisht në shtetin jugperëndimor të Rhineland-Pfalz, duke përfshirë Bazën Ajrore Ramstein, e cila është strategjikisht e rëndësishme, si dhe në shtetet jugore të Bavarisë dhe Baden-Württemberg.
Ndërkohë, vë në pah AnadolyAgency, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, thuhet se po shqyrton tërheqjen e trupave amerikane nga Gjermania, një mundësi që administrata e tij e ka shqyrtuar që kur ai mori detyrën vitin e kaluar, sipas një raporti të publikuar të premten.
Burime pranë administratës thanë se "zhgënjimi që kemi pasur me evropianët ka qenë shumë real", duke shtuar se "çdo vend që nuk paguan pesë përqind nuk duhet të lejohet të votojë për shpenzimet e ardhshme në NATO", sipas The Telegraph. /Telegrafi/