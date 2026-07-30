AFC pajtohet me UEFA-n, hedhin poshtë vendimin kontrovers të FIFA-s për shitjen e Kupës së Botës
Presidenti i Konfederatës Aziatike të Futbollit (AFC), Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, e ka përshkruar planin e FIFA-s për t'ua shitur aksionet e Kupës së Botës investitorëve privatë si "krejtësisht të papranueshëm" dhe tha se ky veprim minon strukturën kontinentale të sportit. Komentet jashtëzakonisht të ashpra nga zyrtari i Bahreinit ishin pjesë e një letre dërguar 47 federatave kombëtare të AFC-së të enjten.
FIFA njoftoi të martën planet për të krijuar një degë komerciale prej 17.5 miliardë eurosh për të menaxhuar Kupën e Botës dhe gara të tjera, një veprim që ka tërhequr kritika të ashpra nga konfederatat rajonale, përfshirë UEFA-n dhe AFC-në, të cilat thonë se u kapën në befasi nga njoftimi.
Sheikh Salman, i cili është gjithashtu nënkryetar i lartë i Këshillit të FIFA-s, vuri në dukje në letër mohimin e vendimit kontrovers të shtëpisë së futbollit.
"AFC vëren me shqetësim dhe zhgënjim të madh që FIFA nuk u konsultua me ne në asnjë nivel përpara se të shpallte publikisht këtë propozim".
Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, president of the Asian Football Confederation [AFC], is among those dismayed at being blindsided by Gianni Infantino’s $15bn proposals.
"The AFC is deeply concerned that Fifa’s unilateral actions appear to undermine the very foundations of… pic.twitter.com/ZBCRPvft1I
— Telegraph Football (@TeleFootball) July 30, 2026
"Gjithashtu, nuk kemi marrë asnjë analizë të detajuar menaxheriale, financiare apo ligjore të propozimit, as ndonjë analizë të pasojave të tij të mundshme, gjë që është plotësisht e papranueshme".
"AFC është thellësisht e shqetësuar se veprimet e njëanshme të FIFA-s duket se minojnë vetë themelet e futbollit kontinental, të cilat bazohen në solidaritet, bashkëpunim dhe transparencë", ka thënë fillimisht Salman.
AFC, me seli në Kuala Lumpur, është një nga gjashtë konfederatat e FIFA-s dhe është përgjegjëse për garat rajonale të klubeve dhe ekipeve kombëtare në Azi, Lindjen e Mesme dhe Australi. Sheikh Salman theksoi se propozimi nuk mund të ketë sukses pa mbështetjen e të gjitha konfederatave.
Ai kërkoi që propozimi i presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, të "shqyrtohet dhe diskutohet plotësisht përmes kanaleve të duhura ligjore dhe menaxheriale". Në të njëjtën kohë, ai kritikoi edhe afatin e shkurtër të dhënë federatave kombëtare për miratimin e planit.
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Konkretisht, Infantino deklaroi në një letër dërguar 211 federatave të futbollit se secila prej tyre do të merrte 35.12 milionë euro nëse do të pranonin propozimin e FIFA-s deri më 19 shtator.
"AFC është e befasuar që afati aktual kohor lë jashtëzakonisht pak kohë për të shqyrtuar një propozim kaq të rëndësishëm. Vendime të tilla nuk duhet të merren kurrë me nxitim", shkroi Sheikh Salman.
Për shkak të gjithë kësaj, ai u kërkoi anëtarëve të konfederatës të mos merrnin një vendim mbi propozimin derisa AFC të zhvillonte bisedime të mëtejshme me FIFA-n.
"AFC-ja u kërkon me mirësi të gjithë anëtarëve të presin rezultatin e këtyre konsultimeve dhe përfundimin e proceseve të nevojshme të shqyrtimit përpara se të marrin një qëndrim mbi propozimin".
"Ju siguroj se AFC-ja mbetet plotësisht e përkushtuar për të punuar në mënyrë konstruktive me të gjithë anëtarët, FIFA-n dhe palët e interesuara për të çuar përpara interesat e futbollit dhe për të siguruar rritjen e vazhdueshme të lojës bazuar në besim, transparencë dhe unitet”, mbyll letrën i pari i AFC. /Telegrafi/