Aeroporti El Paso në Teksas mbyllet për shkak të shqetësimeve për sigurinë
Aeroporti Ndërkombëtar i El Pasos në Teksas është urdhëruar të ndalojë të gjitha fluturimet për 10 ditët e ardhshme.
Kufizimi është vendosur për "arsye të veçanta sigurie" sipas një NOTAM (Njoftim për Pilotët) në faqen e internetit të Administratës Federale të Aviacionit të SHBA-së (FAA), transmeton Telegrafi.
Njoftimi përcakton qiellin përreth aeroportit si një "hapësirë ajrore mbrojtëse NTL" dhe thotë se pilotët që nuk i përmbahen "mund të interceptohen, ndalohen dhe intervistohen nga forcat e rendit".
Ai paralajmëron më tej se qeveria amerikane mund të përdorë "forcë vdekjeprurëse" kundër aeroplanëve që konsiderohen se paraqesin një "kërcënim të menjëhershëm për sigurinë".
Kufizimi mbulon të gjitha fluturimet për në dhe nga aeroporti, zbatohet deri në një lartësi prej mijëra metrash lartësi dhe mbetet në fuqi deri më 21 shkurt në orën 6:30 të mëngjesit.
Zona e ndalim-fluturimit, e cila është e përqendruar rreth aeroportit, ka një rreze prej 10 miljesh detare dhe gjithashtu mbulon Aeroportin Biggs aty pranë.
Është hera e parë që nga sulmet e 11 shtatorit që hapësira ajrore mbi një qytet të madh amerikan është mbyllur për një periudhë të zgjatur kohore për arsye sigurie, sipas një personi të njohur me njoftimet.
Duke folur në mënyrë anonime për median lokale, El Paso Matters, burimi tha: "Asnjë aeroplan nuk hyn ose del, pavarësisht se çfarë janë, qofshin transportues ajrorë, ushtarakë, helikopterë mjekësorë, zbatues të ligjit. Askush nuk mund të fluturojë pasi kjo gjë është shkruar".
Vincent Perez, i cili përfaqëson El Pason në Dhomën e Përfaqësuesve të Teksasit, i tha New York Times se kjo ishte e paprecedentë.
"Nuk kam dëgjuar kurrë që një hapësirë ajrore amerikane të mbyllet për 10 ditë, në mungesë të një emergjence të madhe", shtoi ai.
Njoftimi i FAA-s paralajmëron: "Asnjë pilot nuk mund të operojë një avion në zonat e mbuluara nga kjo NOTAM".
El Paso International është afërsisht katër milje larg kufirit meksikan, kështu që urdhri përjashton hapësirën ajrore meksikane.
Në vitin 2024, më shumë se katër milionë pasagjerë përdorën aeroportin. Pavarësisht emrit të tij, qendra duket se ofron kryesisht fluturime të brendshme për të ofruar destinacione në SHBA. /Telegrafi/