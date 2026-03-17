Adoleshenti i Real Madridit, Thiago Pitarch thyen rekordin e Viniciusit
Ndërsa Real Madridi në Etihad mbron një epërsi të lartë kundër Manchester Cityt, një yll i ri po lind në sfond që mund të shënojë të ardhmen e klubit madrilen.
Po flasim për Thiago Pitarch, një 18-vjeçar, emri i të cilit po jehon gjithnjë e më shumë në Madrid pasi vendosi një rekord të ri klubi në Ligën e Kampionëve.
Mesfushori i ri rifitoi besimin e trajnerit dhe e nisi ndeshjen nga minuta e parë, duke u bërë lojtari më i ri në historinë e pasur të Realit që luan si titullar dy herë në fazat eliminatore të Ligës së Kampionëve.
Me 18 vjeç e 226 ditë, Pitarch theu rekordin që mbahej nga Vinicius Junior që nga viti 2019. Braziliani ishte 18 vjeç e 236 ditë në atë kohë, dhe Pitarch tani e ka tejkaluar atë dhe e ka shkruar emrin e tij në librat e historisë së njërit prej klubeve më të mëdha në botë.
Ajo që është veçanërisht mbresëlënëse është fakti se ky është një lojtar që sapo ka hyrë në futbollin senior.
Ai ka bërë gjashtë paraqitje për ekipin e parë të Real Madridit këtë sezon, tre në La Liga dhe tre në Ligën e Kampionëve.
Fakti që një klub i njohur për faktin se rrallë u jep shumë përgjegjësi lojtarëve të rinj në ndeshje kyçe i ka treguar kaq shumë besim është një tregues i qartë se sa shumë besojnë tek ai.