Administrata amerikane pret që ekipi kombëtar iranian të marrë pjesë në Kupën e Botës
Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, pret që kombëtarja e Iranit të marrë pjesë në Kupën e Botës që po zhvillohet së shpejti, sipas deklaratave të Andrew Giuliani, përfaqësues i administratës dhe Drejtor Ekzekutiv i Grupit të Punës së Shtëpisë së Bardhë për Kupën e Botës.
Në një intervistë për Politico, Giuliani theksoi se, ndonëse nuk mund të flasë në emër të Federatës së Futbollit të Iranit, sinjalet nga administrata amerikane dhe nga FIFA tregojnë se skuadra iraniane pritet të jetë pjesë e turneut.
“Nuk mund të flas në emër të kombëtares iraniane, por mund të them se presidenti, kur fola me të, e ka ftuar ekipin iranian të vijë këtu. Presidenti i FIFA-s gjithashtu ka deklaruar dje se ata do të marrin pjesë. Prandaj, ne po i presim”, u shpreh Giuliani.
Ai shtoi gjithashtu se po bëhen përgatitje për mbërritjen dhe akomodimin e ekipit, duke përmendur se ndeshjet e tyre janë planifikuar të zhvillohen në disa qytete amerikane.
“Ne presim që ata të jenë në Tucson në fillim të qershorit, dhe më pas të luajnë në Los Angeles dhe Seattle”, tha ai.
Deklaratat vijnë në një moment kur organizimi i turneut po hyn në fazat përfundimtare, ndërsa vëmendja është e përqendruar te pjesëmarrja e të gjitha kombëtareve të kualifikuara dhe logjistika e zhvillimit të ndeshjeve në Shtetet e Bashkuara. /Telegrafi/