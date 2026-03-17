Irani me kërkesë specifike ndaj FIFA-s për ndeshjet e tyre të Kupës së Botës
Irani ka njoftuar se është në bisedime me FIFA-n për të luajtur ndeshjet e Kupës së Botës jashtë Shteteve të Bashkuara, pasi Donald Trump paralajmëroi ekipin kombëtar të Iranit javën e kaluar.
Ambasada e Iranit në Meksikë ka thënë se federata e tij e futbollit dëshiron që ndeshjet të zhvillohen në vend, por FIFA besohet se ngurron të zhvendosë ndeshjet më pak se 100 ditë para fillimit të garës.
Pasiguria rreth pjesëmarrjes iraniane është rritur pas shpërthimit të konfliktit me SHBA-në dhe Izraelin, dhe të enjten e kaluar edhe Trump bëri një deklaratë: "Ekipi kombëtar iranian i futbollit është i mirëpritur në Kupën e Botës, por unë vërtet nuk besoj se është e përshtatshme që ata të jenë atje, për jetën dhe sigurinë e tyre".
Deklaratat e tij nxitën një reagim të shpejtë nga Irani. "Pasi Trump deklaroi shprehimisht se nuk mund të garantojë sigurinë e ekipit kombëtar iranian, ne definitivisht nuk do të udhëtojmë për në Amerikë", tha Mehdi Taj, president i Federatës Iraniane të Futbollit. "Aktualisht po negociojmë me FIFA-n për të organizuar ndeshje iraniane në Kupën e Botës në Meksikë", shtoi ai.
Federata Iraniane e Futbollit iu përgjigj ashpër Trumpit, ja çfarë thanë për paraqitjen e tyre në Kupën e Botës
Komentet e Trump erdhën pasi Ministri iranian i Sportit, Ahmad Donyamal, kishte njoftuar më parë se ekipi do të bojkotonte turneun. Arsyeja ishin sulmet e SHBA-së dhe Izraelit që vranë udhëheqësin suprem të Iranit, të cilat shkaktuan një valë sulmesh hakmarrëse. Donyamal tha në atë kohë se "nuk ka kushte nën të cilat mund të marr pjesë" dhe se nuk kishte "asnjë mundësi" që ata të garonin.
"Meqenëse kjo qeveri e korruptuar vrau udhëheqësin tonë, nuk ka kushte sipas të cilave ne mund të marrim pjesë në Kupën e Botës", tha Ahmad Donyamal në një intervistë televizive. "Duke pasur parasysh masat keqdashëse të marra kundër Iranit, në tetë ose nëntë muaj, na janë imponuar dy luftëra dhe disa mijëra njerëz tanë janë vrarë. Prandaj, nuk ka absolutisht asnjë mundësi që ne të marrim pjesë në këtë mënyrë", shtoi ai.
Ministri i sportit i Iranit: Ata vranë liderin tonë, nuk ekzistojnë kushte të luajmë në Kupën e Botës
Orari i ndeshjeve dhe pozicionet e aleancave
Irani është planifikuar të luajë kundër Zelandës së Re, Belgjikës dhe Egjiptit në Bregun Perëndimor të Shteteve të Bashkuara në qershor. Dy ndeshjet e para janë planifikuar të luhen në stadiumin SoFi në Los Angeles, ndërsa e treta në Seattle.
Edhe pse teknikisht Kupa e Botës pritet nga Meksika, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara, shumica dërrmuese e ndeshjeve zhvillohen në Shtetet e Bashkuara. Nëse Irani do të kalonte fazën e grupeve, ka shumë të ngjarë që ata do të duhet të luajnë në Shtetet e Bashkuara në fazën eliminatore.
Kur u pyet nga Politico për përfshirjen e Iranit një javë më parë, Trump u përgjigj: "Nuk më intereson vërtet".
Tërheqja zyrtare e Iranit do të ishte e para në epokën moderne të kësaj gare dhe do ta linte FIFA-n me detyrën urgjente të gjetjes së një zëvendësuesi. Megjithatë, Konfederata Aziatike e Futbollit (AFC) tha të hënën se nuk kishte marrë asnjë njoftim për tërheqjen e Iranit.
"Vendimi përfundimtar nëse do të marrë pjesë merret nga federata dhe ata na kanë konfirmuar deri më sot se do të shkojnë në Kupën e Botës", tha për Reuters Sekretari i Përgjithshëm i AFC-së, Windsor John. /Telegrafi/