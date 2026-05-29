Abdixhiku: Secili i sapodiplomuar do të ketë punësim të garantuar dhe 500 euro mbështetje
Në tubimin e mbajtur në qytetin e Shtimes Lumir Abdixhiku ka folur rreth zotimeve të programit qeverisës.
Ai premtoi punësim të garantuar për secilin të sapodiplomuar dhe mbështetje me 500 euro.
‘’Dhe për secilin të ri që diplomohet, shteti nuk do të jetë më spektator. Secili i posadiplomuardo të ketë punësim të garantuar për së paku gjashtë muaj, me 500 euro mbështetje, sepse nuk mund të kërkosh besim nga rinia nëse nuk i jep asnjë arsye për të besuar’’, tha Abdixhiku.