Udhëheqësit fetarë në Kosovë kanë bërë thirrje për respekt, përgjegjësi dhe refuzim të gjuhës së urrejtjes gjatë periudhës zgjedhore në Kosovë për zgjedhjet e 7 qershorit.

Në deklaratën e publikuar nga Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës, përfaqësuesit e Bashkësisë Islame, Kishës Ortodokse Serbe, Kishës Katolike, Kishës Protestante Ungjillore dhe Bashkësisë Hebraike, riafirmohet përkushtimi për paqen, dinjitetin njerëzor dhe respektin ndërmjet qytetarëve.

Mes tjerash ata u kanë bërë thirrje partive politike, institucioneve dhe qytetarëve që të përdorin gjuhë të matur dhe t`i shmangin fyerjet, poshtërimin dhe sulmet personale në debatin publik.

ParlamentareZgjedhjet