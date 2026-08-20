A mundet Lens ta “rrëzojë” PSG-në nga froni? Superkompjuteri i Opta-s bën parashikimin e sezonit
Paris Saint-Germain sërish pritet ta fitojë titullin në Francë, kështu ka njoftuar superkompjuteri i Opta-s në parashikimin e fundit.
Si zakonisht, superkompjuteri ka bërë parashikimin e plot, me “Parisienët” që janë vlerësuar si kampion me 67.45 për qind shanse.
Pas tyre, renditet ekipi që i mposhti në Superkupën e Francës, Lens, por gjasat e tyre për titull janë vetëm 9.76 për qind.
Lille dhe Lyon pritet ta sigurojnë vendin në Ligën e Kampionëve, derisa Monaco e Marsielle mbesin vetëm për Ligën e Evropës.
Në anën tjetër, Le Mans dhe Angers parashikohen të bien në Ligue 2.
Renditja e plotë duket kështu./Telegrafi/
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