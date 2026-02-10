A janë gati Barella dhe Calhanoglu për "Derby d’Italia"?
Interi ka marrë lajme shumë pozitive në prag të Derby d’Italia kundër Juventusit, pasi Nicolò Barella dhe Hakan Çalhanoglu janë rikthyer në stërvitje.
Ndeshja zhvillohet të shtunën në “San Siro”, me fillim nga ora 20:45, dhe përveç rivalitetit të madh historik, ka rëndësi të veçantë edhe për garën për pozitat e para në Serie A.
Dy yjet e mesfushës rikthehen në dispozicion
Nerazzurrët po kalojnë një formë shumë të mirë dhe kryesojnë tabelën e Serie A, pavarësisht se për një periudhë kanë munguar disa nga mesfushorët titullarë.
Denzel Dumfries mbetet ende jashtë për shkak të ndërhyrjes kirurgjike në kyçin e këmbës, por rikthimi i Barellës dhe Çalhanoglut përbën një zhvillim tejet të rëndësishëm për Simone Inzaghin.
Çalhanoglu kishte munguar që nga 11 janari, kur u detyrua të largohej i dëmtuar në ndeshjen ndaj Napolit, për shkak të një problemi në muskujt e pulpës së majtë.
Ndërkohë, Barella pësoi një dëmtim në kofshën e djathtë gjatë stërvitjes, pak para udhëtimit në Dortmund për ndeshjen e Ligës së Kampionëve më 28 janar.
Barella më pranë formacionit titullar
Sipas raportimeve nga Italia, Barella ka më shumë gjasa të rikthehet direkt në formacionin startues, ndërsa Piotr Zielinski pritet të ruajë rolin e tij në mesfushë dhe të nisë ndeshjen ndaj Juventusit nga minuta e parë.
Rikthimi i dy mesfushorëve kryesorë i jep Interit një armë shtesë për përballjen e madhe ndaj bardhezinjve, në një duel që pritet të jetë vendimtar për vazhdimësinë e sezonit. /Telegrafi/