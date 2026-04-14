A ishte penallti ndërhyrja ndaj Olomos? Eksperti i gjykimit jep mendimin
Atletico Madridi dhe Barcelona po zhvillojë një ndeshje të fortë çerekfinale, ku rezultati i përgjithshëm është 3-2 në të mirë të madrilenëve.
Ndeshjen e parë e fitoi Atletico Madridi me rezultat 2-0, ndërsa pas 45 minutash në ndeshjen e dytë po udhëheq Barcelona me rezultat 2-0.
Kishte disa raste kontestuese, por më i zhurmshmi ishe ai i minutës së 40-të të ndeshjes, kur Barcelona i bërë presion gjyqtarit Clement Turpin që ta tregonte pikën e bardhë në zonën e Atletico Madridit.
Marcos Llorente clearly touched the ball, Dani Olmo dived here and deserves a yellow card pic.twitter.com/jooTRtr6C2 https://t.co/7ob9LPLD2O
— 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐬🏖️ (@NikolasRMFC) April 14, 2026
Megjithatë, analisti i gjykimit i Radio MARCA, Alfonso Perez Burrull, vlerëson se vendimi i Turpinit për ta lënë lojën të vazhdojë ishte i drejtë.
“Nuk shoh një kontakt të mjaftueshëm të Llorentes ndaj Olmos për të dhënë penallti”, deklaroi Burrull në emisionin “Marcador” të Radio MARCA, duke theksuar se, sipas tij, nuk kishte bazë të fortë për të sinjalizuar 11-metërsh. /Telegrafi/