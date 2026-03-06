A e shkarkoi Trump për këto skandale Sekretaren e Sigurisë Kombëtare
Kristi Noem nuk është më Sekretare e Sigurisë Kombëtare të SHBA-së pasi presidenti Donald Trump e shkarkoi nga detyra, ndërsa pas këtij vendimi qëndron një numër i madh skandalesh në të cilat ajo është përfshirë.
Noem konsiderohej një nga figurat më kontroverse në administratën e Trumpit dhe në këtë post qëndroi pak më shumë se një vit.
Që nga fillimi i mandatit të saj, duke pasur parasysh se ministria e saj mbikëqyr institucionet kryesore shtetërore për deportime, Noem ishte shpesh në qendër të vëmendjes së publikut në SHBA.
Kjo ndodhi veçanërisht pas vrasjes së dy qytetarëve amerikanë në Minnesota, të kryera nga agjentë të Agjencisë për Emigracion (ICE) dhe Patrullës Kufitare, institucione që ishin nën kontrollin e drejtpërdrejtë të Noem.
Megjithatë, skandali u bë edhe më i madh kur Noem, në përgjigje të pyetjeve të kongresistëve dhe senatorëve, u përpoq t’i justifikonte këto incidente.
Përveç kësaj, Noem u përfshi edhe në disa skandale të tjera. Së pari, mediat amerikane raportuan se Noem, e cila është e martuar që nga viti 1992, kishte pasur një aferë me Corey Lewandowski, ish-bashkëpunëtor i afërt i Donald Trumpit, i cili punonte si bashkëpunëtor i saj i ngushtë në ministri.
Zbulimi për këtë skandal erdhi pasi një pilot deklaroi se Lewandowski e kishte pushuar nga puna sepse nuk e kishte transferuar një batanije që i përkiste Noem nga një avion në tjetrin. Duhet theksuar se Lewandowski dhe Noem e mohuan aferën, duke e quajtur atë “plehra tabloidesh”.
Noem erdhi sërish në qendër të vëmendjes kur u zbulua se kishte shpenzuar rreth 220 milionë dollarë për një fushatë reklamuese, gjë që thuhet se kishte zemëruar edhe vetë Trumpin.
Në reklamën, e cila kushtoi pothuajse një çerek miliardë dollarë, Noem shfaqet me një kapelë dhe duke hipur mbi një kalë, ndërsa u thotë emigrantëve që ndodhen ilegalisht në SHBA që “të deportojnë veten”.
Noem, nën betim, deklaroi se Trump kishte mbështetur krijimin e këtyre reklamave, por ai më vonë e mohoi këtë për Reuters, duke thënë se “nuk dinte asgjë për këtë”.
Një tjetër skandal shpërtheu kur ajo miratoi blerjen e dy avionëve luksozë Gulfstream G-700, me planin për të blerë edhe një të tretë, një Boeing 737 me vlerë 70 milionë dollarë.
Megjithëse ajo u përpoq ta justifikonte këtë si “investime të rëndësishme infrastrukturore”, fotografitë e avionëve luksozë që u publikuan në media shkaktuan kritika të forta ndaj saj. /Telegrafi/