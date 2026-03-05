Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem - e zëvendëson atë me senatorin Markwayne Mullin
Presidenti Donald Trump tha të enjten se senatori republikan Markwayne Mullin do të zëvendësojë Kristi Noem si sekretar i Departamentit të Sigurisë Kombëtare.
Trump e bëri njoftimin në mediat sociale të enjten pasdite duke thënë se ishte "i kënaqur të njoftonte se senatori shumë i respektuar i Shteteve të Bashkuara nga shteti i madh i Oklahomës, Markwayne Mullin, do të bëhet Sekretar i Sigurisë Kombëtare (DHS) e Shteteve të Bashkuara, duke filluar nga 31 marsi 2026".
"Sekretarja aktuale, Kristi Noem, e cila na ka shërbyer mirë dhe ka pasur rezultate të shumta dhe spektakolare (veçanërisht në Kufi!)” ka thënë Trump.
Ai ka bërë të ditur se ajo do të transferohet për të qenë pjesë e një iniciative të Sigurisë në Hemisferën Perëndimore që pritet të shpallet të shtunën në Doral, Florida.
“E falënderoj Kristin për shërbimin e saj në 'Homeland'", tha Trump në postim.
Lajmi se senatori i Oklahomës do të merrte përsipër punën e Noem erdhi pasi disa burime i thanë ABC News se Trump kishte telefonuar republikanët dhe aleatët kryesorë duke i pyetur nëse duhet ta shkarkonte atë.
Presidenti kishte shprehur privatisht zhgënjim të thellë për dëshminë e Noem gjatë seancës dëgjimore të Komitetit Gjyqësor të Senatit të martën, thanë burimet me njohuri të drejtpërdrejta të bisedave.
Burimet thanë se presidenti ishte i mërzitur me një moment të veçantë gjatë seancës dëgjimore kur senatori republikan John Kennedy e pyeti Noem në lidhje me një fushatë reklamuese të financuar nga taksapaguesit prej 220 milionë dollarësh.
Noem sugjeroi vazhdimisht se presidenti ishte në dijeni të fushatës dhe e miratoi atë.
Por një zyrtar i lartë i administratës i ka thënë ABC News se presidenti nuk miratoi një fushatë reklamuese prej 220 milionë dollarësh.
Seanca dëgjimore e së martës ishte vetëm incidenti i fundit në disa incidente që kanë ngjallur shqetësim midis zyrtarëve të administratës Trump dhe disa republikanëve në Capitol Hill, thanë burimet për ABC News.
Noem është përballur me kritika në javët e fundit për trajtimin e operacioneve të Imigracionit dhe Doganave në Minneapolis pas vrasjeve të Renee Good dhe Alex Pretti nga forcat federale të rendit.
Ndërkohë, theksojnë mediat, gjatë një mbledhjeje të Kabinetit në janar, presidenti nuk e thirri Noem të fliste. /Telegrafi/