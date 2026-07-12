A duhej të anulohej goli i Anglisë? Polemika e madhe pas dyshimeve se topi preku kabllon e kamerës
Anglia mposhti Norvegjinë me rezultat 2-1 pas vazhdimeve dhe siguroi kualifikimin në gjysmëfinale të Kupës së Botës, por ndeshja u shoqërua me polemika në pjesën e parë të vazhdimeve.
Anglezët kaluan në epërsi 2-1 me golin e Jude Bellinghamit, por menjëherë pas realizimit, portieri norvegjez Orjan Nyland vrapoi drejt gjyqtarit Clement Turpin dhe protestoi duke treguar me gisht drejt qiellit.
“Ai po tregonte drejt qiellit, me sa duket drejt kamerës që ishte e varur mbi fushë. Është e vështirë të thuhet me siguri se për çfarë bëhej fjalë, por edhe përzgjedhësi i Norvegjisë foli me gjyqtarin gjatë pushimit të vazhdimeve”, raportoi Alex Howell, korrespondent i BBC-së në Miami.
🚨💥 ¡Ojo a las imágenes al descanso del Noruega - Inglaterra!
▪️ Los noruegos indicaron al colegiado que el balón había golpeado en el cable de la spider cam en el gol de Bellingham.
❌ De ser así, el gol sería ilegal.
❓ Sin embargo, con las imágenes es imposible de saber. pic.twitter.com/6LP6WeCXQb
— Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 11, 2026
A e goditi topi kabllon para golit?
Edhe pse pamjet televizive nuk e konfirmojnë plotësisht situatën, duket se aksioni që çoi te goli i Anglisë mund të jetë ndikuar nga një kabllo që mban kamerën ajrore.
Gjithçka nisi kur Elliot Anderson mori topin në krahun e majtë pas një largimi nga porta të Orjan Nyland. Në pamje të parë u krijua përshtypja se portieri norvegjez kishte bërë një goditje të dobët, por përsëritjet tregojnë se topi mori një trajektore të pazakontë në ajër.
Shumë media besojnë se arsyeja ishte se topi preku kabllon e kamerës ajrore menjëherë pas goditjes së Nylandit.
Kjo do të shpjegonte edhe reagimin e menjëhershëm të portierit, si dhe protestat e lojtarëve dhe stafit teknik të Norvegjisë pas golit dhe gjatë pushimit.
Jude Bellingham mencetak gol keduanya ke gawang Norwegia, setelah Ørjan Nyland gagal menangkan tendangan pertama 😭
Senne Lammens 2.0 😭 pic.twitter.com/yXjB1037WK
— Extra Time Indonesia (@idextratime) July 11, 2026
Sipas rregullave, loja duhej të ndërpritej
Ajo që e bën situatën edhe më të diskutueshme është fakti se, sipas Ligjeve të Lojës, nëse topi në lojë prek një objekt të jashtëm – siç është kablloja e një kamere – gjyqtari duhet ta ndërpresë menjëherë lojën dhe ta rifillojë atë me një top në tokë (dropped ball).
Duke qenë se nga ai aksion u shënua një gol, shumëkush pyeti nëse VAR-i duhej të kishte ndërhyrë. Megjithatë, gjyqtarët nuk konstatuan asnjë shkelje dhe goli mbeti në fuqi.
FIFA: Nuk u regjistrua asnjë ndryshim në të dhënat e sensorit të topit
Gjatë pjesës së dytë, FIFA reagoi për këtë rast, siç raportoi gazetari i The Times, Martyn Ziegler.
“Lidhur me mundësinë që topi të ketë goditur kabllon e kamerës në aksionin që çoi te goli i Anglisë, FIFA tha se kishte kontrolluar të dhënat dhe nuk kishte gjetur asnjë ndryshim në sinjalin e regjistruar nga sensori i integruar në top”, shkroi Ziegler.
Breaking: re the ball possibly hitting camera cable in lead up to England goal, FIFA says they "have checked the data and no peak on the graph from the connected ball heartbeat sensor"
— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 11, 2026
Pra, sipas FIFA-s, të dhënat teknologjike nuk tregojnë se topi ka pasur kontakt me kabllon e kamerës, çka mbështet vendimin e gjyqtarëve për ta pranuar golin e Anglisë.
Megjithatë, incidenti pritet të vazhdojë të jetë një nga momentet më të debatuara të këtij edicioni të Kupës së Botës. /Telegrafi/