98-vjeçarja që sfidon moshën, vazhdon të shkëlqejë në bilardo
Një grua nga Florida, e cila u bë lojtarja më e vjetër në botë në bilardo në moshën 94 vjeç, ende po luan fuqishëm në moshën 98 vjeç dhe po shkon në një turne në Las Vegas.
Banorja e Jensen Beach, Maggie Kennedy, u quajt lojtarja më e vjetër e bilardos në botë nga Libri i Rekordeve Botërore Guinness në vitin 2021, dhe pesë vjet më vonë ajo dhe ekipi i saj, Sunday Funday, do të shkojnë në Turneun e Ligës së Bilardove BCA Nationals në Las Vegas.
"Kjo është argëtuese", tha Kennedy.
Ajo deklaroi se kundërshtarët shpesh habiten prej saj.
"U dashurova me lojën", tha ajo.
"Mendoj se është për shkak se jam i moshuar, mendoj se kjo i habit njerëzit”, shtoi gruaja. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
Jobs
Deals