9 futbollistët që po bëjnë ligjin në modë – stili i tyre vlen miliona
Nga Ronaldo te Bellingham dhe Saka, këta emra nuk dominojnë vetëm në fushë, por edhe në botën e luksit dhe trendëve globale
Koha kur ndikimi i futbollistëve përfundonte në vijën anësore të fushës, ndërsa garderoba e tyre kufizohej në trena sportive dhe kostume klasike për evente sponsorizuese, ka kaluar përgjithmonë.
Sot jemi dëshmitarë të një ndryshimi rrënjësor në kulturën pop, pasi futbollistët janë shndërruar në krijues trendesh. Sportistët e nivelit të lartë nuk janë më vetëm fytyra kopertinash, por për ta flitet si për pjesëmarrës të barabartë në proceset krijuese të shtëpive më të mëdha të modës, nga Parisi në Milano.
Vetëdija për modën e gjeneratës së re të futbollistëve shkon përtej shfaqjes së pasurisë. Për ta, veshja është mjet komunikimi, mënyrë për të shprehur karakterin, rebelimin apo elegancën.
Disa kultivojnë estetikën e luksit të qetë, ndërsa të tjerë përdorin prerje avangarde për të rrëzuar stereotipet se si duhet të duket një sportist. Stili i tyre është bërë po aq i rëndësishëm sa statistikat në fushë.
Në vijim analizojmë gardërobat e atyre që vendosin trendet. Nga paraqitjet ekstravagante në mëndafsh, te eleganca e përkryer britanike, e deri te eksperimentet e guximshme që shtyjnë kufijtë e veshjes mashkullore, këta janë lojtarët që aktualisht japin leksione stili. Natyrisht, do të përmendnim me kënaqësi edhe David Beckham, por kjo listë i përket futbollistëve që ende nuk janë pensionuar, transmeton Telegrafi.
Cristiano Ronaldo
Lista e më të veshurve nuk do të ishte e plotë pa Cristiano Ronaldo. Stili i tij ka evoluar nga sportiv në një estetikë të pastër, biznesore dhe ultra luksoze. Ai shfaqet rregullisht me marka si Louis Vuitton, Dior, Gucci dhe Dolce & Gabbana, ndërsa shpesh zgjedh kostume të qepura me porosi që theksojnë linjat perfekte të trupit.
Ronaldo ka ndërtuar edhe identitetin e tij në modë përmes markës personale CR7, ndërsa prania e tij në fushata dhe evente të modës e ka kthyer në një figurë që lidh drejtpërdrejt sportin me luksin.
Për të, moda nuk është thjesht veshje, por vazhdim i imazhit të tij global.
Jules Koundé
Nëse ka një futbollist që sfidon rregullat, ai është Jules Koundé. Mbrojtësi i Barcelonës është bërë fenomen për paraqitjet e tij të guximshme, ku shpesh shfaqet me elemente që dalin jashtë kornizave tradicionale të modës mashkullore.
Ai lidhet shpesh me estetikën e markave si Jacquemus dhe Louis Vuitton, por edhe me projekte të modës urbane si Homies From Paris, duke e përdorur stilin si formë shprehjeje personale dhe artistike.
Koundé nuk ndjek trendet – ai i krijon ato.
Jude Bellingham
Ylli i Real Madrid, Jude Bellingham, është një nga emrat më të fortë të brezit të ri edhe në modë. Ai është i lidhur ngushtë me Louis Vuitton, ku merr pjesë në evente dhe prezantime të rëndësishme, ndërsa paralelisht bashkëpunon me Adidas.
Stili i tij është një kombinim i natyrshëm i elegancës britanike dhe freskisë rinore, ku dominojnë kostumet e pastra, materialet cilësore dhe një prezencë që reflekton vetëbesim.
Erling Haaland
Erling Haaland është e kundërta e minimalizmit. Sulmuesi i Manchester City preferon paraqitje të forta vizuale, shpesh me ngjyra të ndezura dhe motive të theksuara.
Ai është parë disa herë me veshje të Dolce & Gabbana, veçanërisht në kombinime prej mëndafshi që kanë bërë jehonë, si dhe me elemente të stilit të Versace.
Stili i tij është i zhurmshëm, i drejtpërdrejtë dhe i pamundur për t’u injoruar.
David Alaba
David Alaba përfaqëson një nga profilet më të rafinuara në modën e futbollit. Ai shpesh shfaqet me kombinime që duken si të dala nga pasarelat, duke përdorur shtresëzim, forma të gjera dhe detaje të menduara.
Ai lidhet me marka si Prada, Dior dhe Louis Vuitton, duke ndërtuar një stil që shkon përtej trendit dhe hyn në zonën e elegancës së qëndrueshme.
Marcus Rashford
Marcus Rashford është sinonim i stilit britanik modern. Si ambasador i Burberry, ai përfaqëson një estetikë të pastër, të matur dhe shumë të sofistikuar.
Garderoba e tij mbështetet në linja të pastra, tone neutrale dhe materiale cilësore, duke reflektuar atë që sot njihet si luks i qetë – pa teprime, por me shumë klas.
Sergio Ramos
Sergio Ramos ka kaluar një transformim të madh në stil, duke u shndërruar në një figurë të fortë të elegancës mashkullore. Ai preferon kombinime klasike, por me karakter, ku shpesh përfshin elemente të veçanta si kapele apo detaje të personalizuara.
Ai është parë me marka si Dolce & Gabbana, Balmain dhe Dsquared2, duke krijuar një stil që ndërthur traditën me modernitetin.
Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold përfaqëson një gjeneratë të re që e kupton modën si pjesë të identitetit. Ai kombinon elemente urbane me elegancën e markave si Prada dhe Bottega Veneta, duke krijuar një pamje të thjeshtë, por shumë të rafinuar.
Ai dëshmon se nuk është e nevojshme të jesh i zhurmshëm për të pasur stil.
Bukayo Saka
Bukayo Saka është një nga emrat më interesantë të stilit të ri. Ai përfaqëson një qasje më të përmbajtur, ku dominon minimalizmi dhe pastërtia vizuale.
Ai është lidhur me Dior dhe projekte të modës londineze, duke ndërtuar një imazh që kombinon natyrshmërinë me cilësinë e lartë.
Stili i tij është i qetë, por shumë i saktë – dhe pikërisht për këtë arsye, ka ndikim. /Telegrafi/