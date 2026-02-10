"720 euro për bursistë", Peci: Komuna e Mitrovicës mbështetë 350 studentë
Komuna e Mitrovicës ka mbështetur 350 studentë bursistë me nga 720 euro.
Këtë e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, kryetari i kësaj komune, Faton Peci.
Sipas tij, komuna ka rritur mbështetjen mujore të bursistëve.
“Përveç që kemi rritur mbështetjen mujore të bursistëve, gjithashtu kemi rritur edhe numrin e studentëve përfitues. Rritja e mbështetjes në arsim është një prej prioriteteve tona që do të vazhdojë edhe në forma të tjera”, ka shkruar Peci. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals