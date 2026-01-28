65 milionë euro që mund të ndryshojnë mbrojtjen e Real Madridit
Futbolli evropian po përflitet për të ardhmen e Nico Schlotterbeck, që mund të jetë një nga transferimet kryesore të verës.
Qendërmbrojtësi gjerman ka kontratë me Borussia Dortmund deri në vitin 2027, por nuk ka ndërmend ta rinovojë, duke lënë të hapur rrugën për një largim nga Bundesliga.
Real Madrid shihet si një nga klubet kryesore që e ndjek sulmuesin, me negociata që duket se po avancojnë pozitivisht.
Schlotterbeck, 26 vjeç, ka shkëlqyer si një nga qendërmbrojtësit më premtues të Evropës, duke kombinuar shpejtësinë, aftësinë për të udhëhequr mbrojtjen dhe lojën me topin nga pas.
Performancat e tij me Dortmund dhe përfaqësuesen gjermane e bëjnë atë një zgjedhje tërheqëse për Real Madridin, që kërkon të rinovojë mbrojtjen dhe të ndërtojë një qendër të fortë për të ardhmen.
Megjithatë, marrja e Schlotterbeck nuk do të jetë e lehtë.
Barcelona dhe Bayern Munich janë gjithashtu të interesuar për mbrojtësin gjerman, të cilët kërkojnë të forcojnë linjën e tyre defensivë.
Përparësia duket të jetë në favor të Real Madrid, pasi bisedimet me lojtarin dhe agjentët e tij po ecin me ritëm pozitiv dhe ai shihet i prirur të bashkohet me projektin e klubit spanjoll.
Borussia Dortmund ka vendosur një çmim prej 65 milionë eurosh për Schlotterbeck, një shifër që konsiderohet e drejtë për cilësinë dhe potencialin e lojtarit.
Real Madridi duket i gatshëm ta investojë këtë shumë, duke e parë si një blerje strategjike për të ardhmen.
Klubi i ka mundësitë ekonomike dhe planifikon ta bëjë mbrojtësin gjerman një nga gurët themelorë të mbrojtjes për shumë vite.
Nëse gjithçka ecën sipas planit, Schlotterbeck mund të bëhet një nga shtyllat e mbrojtjes së Real Madridit, duke formuar një partneritet të fortë me Eder Militao ose ndonjë qendërmbrojtës tjetër që mund të vijë në të ardhmen.
Klubi spanjoll ka përparësi në këtë garë dhe synon të sigurojë një nga transferimet më të rëndësishme të sezonit të ardhshëm, duke e bërë mbrojtjen më të rinovuar dhe konkurruese në Evropë.