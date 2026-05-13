Kampioni bie ndaj Alaves - vendos vetëm një gol
Alaves e mposhti Barcelonën 1-0 në “Mendizorroza”, duke mbajtur portën të paprekur për herë të parë pas 21 ndeshjesh në La Liga.
Kampionët e Barcelonës kishin siguruar titullin në ndeshjen e kaluar dhe u paraqitën me tetë ndryshime në formacion, ndërsa vendasit e nisën me intensitet për shkak të luftës për mbijetesë.
Rastet nuk munguan, por cilësia në finalizim ishte e dobët dhe deri në minutën e 30-të asnjë skuadër nuk gjeti portën me goditje në kuadrat.
Goli i ndeshjes u shënua në fund të pjesës së parë, kur Ibrahim Diabate u shkëput nga mbrojtja dhe realizoi bukur me volej për 1-0.
Në pjesën e dytë, Szczesny priti një goditje të rrezikshme me kokë të Diabate, ndërsa Alavés u mbrojt me pesë lojtarë në vijën e fundit.
Barcelona e shtoi presionin në 15 minutat e fundit, por nuk arriti ta thyejë mbrojtjen e organizuar të vendasve dhe seria e saj prej 11 fitoresh radhazi në ligë u ndërpre.
Fitorja e parë e Alavés ndaj Barcelonës pas tetë vitesh e ngjit ekipin në vendin e 15-të, me edhe dy ndeshje të mbetura deri në fund. /Telegrafi/