600 metra larg, por një tjetër nivel: Arbeloa përballet me Man Cityn në garën e madhe
Karriera si trajner e Alvaro Arbeloas po zhvillohet me ritëm të shpejtë që nga momenti kur ai mori një rol më të rëndësishëm në strukturat e Real Madridit.
Një shembull i qartë i këtij përparimi është ajo që do të ndodhë këtë të martë në Mançester, ku ai do të përballet me një sfidë shumë më të madhe se vetëm disa muaj më parë.
Vetëm tre muaj më parë, më 16 dhjetor, Arbeloa kishte vizituar Mançesterin me ekipin rezervë Real Madrid Castilla, për ndeshjen e fundit të fazës së grupeve në Premier League International Cup. Në atë kohë, ai mbërriti pa shumë vëmendje mediatike, për t’u përballur me ekipin e Manchester City U21 në stadiumin "Joie Stadium", që shpesh konsiderohet si “Di Stefano” i klubit anglez.
Tre muaj më vonë, skenari është krejt tjetër. Arbeloa tani ndodhet në një arenë shumë më të madhe, duke udhëhequr yjet e Real Madridit në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve ndaj Manchester Cityt të drejtuar nga Pep Guardiola, në stadiumin "Etihad Stadium".
Distanca mes dy stadiumeve është vetëm rreth 600 metra, por ndryshimi në nivelin e sfidës është i jashtëzakonshëm. Joie Stadium ka një kapacitet rreth 7 mijë vendeve, ndërsa Etihad Stadium mund të presë mbi 55 mijë tifozë.
Në vizitën e dhjetorit, Castilla arriti një barazim të vlefshëm 1-1 ndaj të rinjve të Manchester Cityt, edhe pse luajti për më shumë se gjysmë ore me një lojtar më pak pas përjashtimit të Pol Fortuny. Në atë ndeshje luajtën edhe César Palacios dhe Manuel Ángel, të cilët tani janë pjesë e skuadrës së parë të Real Madridit.
Madje ishte pikërisht Palacios ai që shënoi golin për Castillan, duke ndihmuar ekipin të sigurojë kualifikimin në çerekfinalet e Premier League International Cup.
Castilla do të rikthehet sërish në Mançester më 7 prill, kësaj radhe për t’u përballur me Manchester United në "Old Trafford". Palacios pritet të jetë pjesë e kësaj ndeshjeje, ndërsa Manuel Ángel mund të luajë nëse angazhimet me ekipin e parë e lejojnë.
3' GOLAZOOOOO CÉSAR PALACIOS!!!!
Assist by Liberto Navascués on his official debut for Castilla!
🔝 Daniel Mesonero.
MANCHESTER CITY 0-1 CASTILLA!! pic.twitter.com/x3Vu2yBjce
— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) December 16, 2025
Nëse kjo ndodh, brenda vetëm tre javësh ata mund të kalojnë nga Etihad në Old Trafford, një tjetër tregues i ritmit të shpejtë me të cilin po ndryshon skena për Arbeloan dhe disa nga lojtarët e rinj të Real Madridit.