60-30-10: Formula e thjeshtë që sjell harmoni pa shpenzime të tepërta
Në tri hapa arrini harmoni, ritëm dhe karakter të hapësirës, pa lodhje në përshtatjen e nuancave dhe pa shpenzime të panevojshme
Skemat e mira të ngjyrave në një ambient nuk krijohen rastësisht. Ngjyra ka rol kyç në përshtypjen e përgjithshme dhe stilin e shtëpisë, por zgjedhja e një skeme që i shkon për shtat hapësirës shpesh duket proces i ndërlikuar. Qasja tepër e kujdesshme sjell ambient pa shije, ndërsa teprimi krijon përshtypje rrëmuje.
Prandaj, dizajnerët e brendshëm përdorin shpesh një metodë të provuar: rregullin e ngjyrave 60-30-10, i cili ndihmon të krijohen skema të balancuara dhe të këndshme.
Në thelb, rregulli 60-30-10 bazohet në ekuilibër. Parimi është i thjeshtë: 60% e hapësirës i takon ngjyrës kryesore, 30% i takon ngjyrës shoqëruese, ndërsa 10% përdoret për ngjyrën që thekson detajet. Ky raport e pengon hapësirën të duket e “ngarkuar”, por edhe të jetë aq e zbehtë sa ngjyrat mezi vërehen.
Siç theksojnë profesionistët, nuk ka rregulla të ngurta që vlejnë për çdo rast, por kjo formulë është një pikënisje e sigurt që e lehtëson vendimmarrjen estetike dhe sjell më shumë siguri gjatë rregullimit të shtëpisë, transmeton Telegrafi.
Si të zbatohet rregulli 60-30-10 në shtëpi
Në shumicën e ambienteve, ngjyra kryesore (60%) është zakonisht ngjyra e mureve, sepse ato zënë sipërfaqen më të madhe. Mobiliet dhe elementet më të mëdha dekorative, si pikturat apo punimet artistike, shpesh përbëjnë 30% të skemës. Detajet tekstile, jastëkët, mbulesat, perdet ose aksesorët dekorativë, e marrin rolin e ngjyrës theksuese dhe përbëjnë 10% e mbetur.
Edhe pse raportet mund të përshtaten sipas idesë dhe karakterit të hapësirës, kjo ndarje është bazë funksionale dhe, zakonisht, më e përdorura në rregullimin e brendshëm.
E verdhë, blu dhe kafe
Në dhomën e ndenjës me të verdhë e blu, të konceptuar nga Annie Kern, rregulli 60-30-10 shihet qartë te ndarja e ngjyrave.
60: Motivi me lule në letrën e murit, i kombinuar me divanin e verdhë dhe perdet, e bën të verdhën ngjyrën kryesore të hapësirës.
30: Dy kolltuqet në blu të çelët e përcaktojnë blunë si ngjyrë dytësore.
10: Dyshemeja, xhami i punuar dekorativ dhe ndriçuesi sjellin kafen si ngjyrë theksuese, të lehtë, por stabilizuese.
E gjelbër, e verdhë dhe rozë
Rregulli funksionon po aq mirë edhe në ambiente me shumë motive e shumë ngjyra, si dhoma kryesore e gjumit e studios Isabel Ladd Interiors, e prezantuar në projektin House Beautiful Whole Home 2023.
60: Tavani i gjelbër dhe elementet anësore dekorative e përcaktojnë të gjelbrën si ngjyrën kryesore, pavarësisht pasurisë së motiveve.
30: E verdha shfaqet te ndriçimi, një ulëse e vogël dhe perdet, duke krijuar shtresën e dytë të ngjyrës.
10: Roza, e pranishme te jastëkët dhe detajet, shërben si ngjyrë theksuese që i lidh vizualisht elementet.
E bardhë, kafe dhe e zezë
Edhe ambientet minimaliste mund ta ndjekin këtë rregull, siç shihet në dhomën e ngrënies të dizajneres Ali Budd.
60: Muret dhe tavani i bardhë e përcaktojnë të bardhën si ngjyrën kryesore.
30: Kafja shfaqet te tonet natyrale të drurit në mobilie dhe në dysheme.
10: Bufeja e zezë dhe detajet dekorative sjellin kontrast të fortë, por të matur.
Zbatimi i rregullit në ambiente me një ngjyrë kryesore
Në hapësirat ku dominojnë nuancat e së njëjtës ngjyrë, nuancat e ndryshme mund të shihen si elemente të veçanta brenda rregullit 60-30-10. Në ambientin e dizajneres Charlotte Lucas, roza e çelët përbën 60% të hapësirës, nuanca më e thellë zë 30%, ndërsa nuanca e errët, pothuaj bordo, shërben si 10% theksuese.
Është e dobishme të mendoni si kalim nga nuanca më e çelët te më e errëta (ose anasjelltas). Nuanca më e çelët ose më e errët mund ta marrë rolin e ngjyrës kryesore, ndërsa pjesa tjetër ndërtohet sipas formulës.
Kur të devijohet nga rregulli
Edhe pse quhet “rregull”, koncepti 60-30-10 është para së gjithash një udhërrëfyes për ekuilibër. Devijimet janë krejt të pranueshme nëse e kërkon pamja e ambientit. Për shembull, ndarja 40-40-20, ose edhe një skemë vetëm me dy ngjyra, mund të funksionojë po aq mirë. Çelësi i një dizajni të suksesshëm nuk është zbatimi i verbër i formulës, por kuptimi i balancës, përpjesëtimeve dhe marrëdhënieve mes ngjyrave në hapësirë. /Telegrafi/