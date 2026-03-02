53-vjeçari i dehur tenton t’i japë fund jetës në Tiranë, vetëdigjet me benzinë në banesë
Një 53-vjeçar ka tentuar t’i japë fund jetës duke u vetëdjegur me benzinë.
Ai ka qenë në gjendje të dehur dhe ngjarja ka ndodhur në banesë.
“Shtetasi F. P., 53 vjeç, dyshohet se në gjendje të dehur, është vetëdjegur me benzinë, në banesë. Ai ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve”, njofton policia.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme. /Tch/
