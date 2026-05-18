Zhduket e mitura në Vlorë pas konfliktit me mësuesin, familjarët apel për ta gjetur
Një e mitur 14-vjeçare, e identifikuar si Kaltra, rezulton e zhdukur prej më shumë se pesë orësh, duke shkaktuar shqetësim te familjarët dhe të afërmit e saj.
Sipas informacioneve paraprake, e mitura është larguar nga shkolla pas një konflikti që dyshohet se ka ndodhur me një mësues lidhur me një vlerësim.
Pas përfundimit të orëve mësimore, ajo nuk është kthyer në banesën e saj.
Familjarët bëjnë apel për ndihmë nga qytetarët dhe autoritetet, duke kërkuar çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e saj.
Kushdo që ka parë vajzën ose ka informacion për vendndodhjen e saj, mund të kontaktojë në numrin: +355 69 471 8233