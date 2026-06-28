5 mënyra për t'i mbrojtur pajisjet tuaja nga i nxehti këtë verë
Njerëzit nuk janë të vetmit që vuajnë nga nxehtësia - laptopët, telefonat dhe pajisjet e tjera po mbinxehen gjithashtu.
Ja si mund t’i mbroni pajisjet tuaja nga nxehtësia.
Mbajeni larg rrezeve të diellit
Teknologjia duhet të mbahet në hije. Edhe pse duket e thjeshtë, është më mirë të shmangni nxjerrjen e telefonit me vete kur jeni me miqtë dhe ta lini mbi tavolinë, ose përdorimin e tij kur jeni jashtë. Edhe disa minuta të ekspozimit ndaj rrezeve të diellit direkte mbi telefonin tuaj mund ta mbinxehin atë.
Mos i vendosni pajisjet tuaja në frigorifer
Ndërkohë që vendosja e telefonave ose laptopëve në frigorifer mund të duket si një ide e mirë, kjo mund t'i dëmtojë ato po aq sa rrezet e diellit direkte.
Së pari, mund të krijojë një goditje termike dhe madje ta prishë pajisjen, dhe përbën një rrezik të lartë për bateritë. Frigoriferët dhe ngrirësit janë gjithashtu të lagësht, gjë që mund të shkaktojë rrjedhjen e ujit në pajisjet tuaja.
Mbajeni dhomën tuaj të freskët
Mbajeni veten të freskët, si dhe pajisjet tuaja. Mund të përdorni një ventilator ose ajër të kondicionuar, të mbroni dritaret nga rrezet e diellit direkte dhe të varni rrobat e lara. Të gjitha gjërat e zakonshme për t'u ndjerë më të freskët do t'ju ndihmojnë kompjuterët dhe telefonat tuaj.
Kini kujdes me përdorimin e energjisë
Mos u kërkoni shumë telefonave ose laptopëve tuaj gjatë periudhave të nxehtësisë së lartë. Transmetimi, lojërat dhe Al mund të bëjnë që pajisjet tuaja të punojnë më shumë, gjë që gjeneron më shumë nxehtësi. Edhe karikimi dhe sasia e dritës që përdor pajisja juaj mund të luajnë një rol. Këshilla e përgjithshme është të jeni të vetëdijshëm për atë që duhet të bëni vërtet në pajisjen tuaj.
Madje mund të aktivizosh modalitetin e kursimit të baterisë për të kufizuar funksionalitetin e aplikacionit. Të bësh pushime të shkurtra dhe të fikësh baterinë për momente të shkurtra mund të ndihmojë gjithashtu.
Hiqni mbulesat
Ashtu si me njerëzit, pajisjet tuaja gjithashtu mund të përfitojnë nga më pak shtresa. Mbështjellësit, mbulesat dhe aksesorët e tjerë mund të pengojnë rrjedhjen e ajrit. Vetëm kini kujdes që të mos e rrëzoni telefonin ose laptopin. /Telegrafi/