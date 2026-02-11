30 vite më vonë - një hetim i ri thotë se vdekja e Kurt Cobain mund të mos ketë qenë vetëvrasje
Vdekja e Kurt Cobain, këngëtarit kryesor të "Nirvana"-s, më 5 prill 1994 në moshën 27-vjeçare, ka rikthyer dyshimet për rrethanat e saj, dekada më vonë.
Zyrtarisht, mjeku ligjor i King County e kishte përcaktuar vdekjen si vetëvrasje me një plumb, por një ekip privat i shkencëtarëve forenzikë ka rishikuar autopsinë dhe provat nga vendi i ngjarjes.
Ekipi përfshinte ekspertë të njohur, përfshirë Brian Burnett, i cili kishte punuar më parë në raste të ndërlikuara kriminale.
Kurt Cobain
Pas një analize të detajuar, ata kanë dalë në përfundimin se disa prova mund të sugjerojnë se Cobain mund të jetë vrarë: sipas tyre, ai mund të ketë qenë i detyruar me mbidozë heroinë për ta paralizuar, para se të goditej në kokë dhe të falsifikohej letra e vetëvrasjes.
Shenja të vdekjes, si dëmtimi i trurit dhe i mëlçisë, tregojnë shenja të mungesës së oksigjenit, që zakonisht lidhen me mbidozë dhe jo me një plumb.
Autopsia e vitit 1994 përshkruante se si trupi i Cobain u gjet në një serë mbi garazhin e tij dhe përmendte dokumente të llojit të armës dhe fishekëve në xhepin e tij, gjë që sipas studiuesve mund të ketë qenë një tentativë për të paraqitur si vetëvrasje.
Megjithatë, Zyra e Mjekësisë Ligjore dhe Policia e Seattle-it kanë konfirmuar se nuk ka arsye për të rihapur hetimin dhe qëndrimi zyrtar mbetet se Cobain ka ndërruar jetë nga vetëvrasja.
Studiuesit privatë e shohin këtë si një rishikim të provave dhe nuk ka vendim ligjor që ndryshon historinë zyrtare. /Telegrafi/