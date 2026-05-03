30 milionë euro në vit, Raphinha merr një ofertë të çmendur financiare
Raphinha po rikthehet sërish në qendër të vëmendjes në merkato, me interesim të madh nga klubet e Arabisë Saudite, të cilat raportohet se janë gati të bëjnë një ofertë të jashtëzakonshme financiare.
Sipas “El Pais”, klubet e Superligës Saudite janë të gatshme të investojnë fort për ta transferuar anësorin, me një paketë që mund të arrijë rreth 90 milionë euro, ndërsa paga vjetore do të ishte afërsisht 30 milionë euro.
Pavarësisht këtyre shifrave, raporti shton se paratë nuk janë faktori kryesor në vendimmarrjen e Raphinhas dhe se ai synon të vazhdojë të garojë në nivelin më të lartë në Evropë.
Raphinha thuhet se ka pozicion të qartë dhe mbetet i njëjti prej kohësh: Ai kërkon sukses sportiv dhe jo një largim të bujshëm për arsye financiare.
Interesimi vjen në një sezon të vështirë për 28-vjeçarin, i cili është përballur me lëndime dhe mungesë forme, duke humbur 23 ndeshje dhe duke kaluar më shumë se 100 ditë jashtë fushave.
Megjithatë, ai së fundmi është rikthyer në aksion dhe është përsëri pjesë e skuadrës së Hansi Flick, teksa Barcelona po e shtyn garën në fazën përfundimtare të sezonit.
Nga ana e klubit katalanas, një shitje e mundshme për 90 milionë euro do të lehtësonte ndjeshëm presionin financiar dhe do të krijonte hapësirë për reinvestim, por brenda klubit nuk ka presion që lojtari të largohet./Telegrafi/