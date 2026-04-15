27 vjet nga beteja e Zhegocit
Në agun e 15 prillit 1999, forcat serbe ia mësynë fshatit Zhegoc të Gjilanit me një arsenal të paparë ndonjëherë.
Ishte ora 05:30 minuta kur kolona të shumta ushtarësh dhe arsenal i shumtë ushtarak serb rrethuan fshatin nga të gjitha drejtimet.
Në përleshjen mes Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe forcave armike për disa orë, në altarin e lirisë ranë 8 ushtarë të UÇK-së dhe 18 civilë.
Po të njëjtën ditë në fshatin Sllovi të Lipjanit nga dora e armikut serb u vranë 49 civilë të pafajshëm shqiptarë./kp/
