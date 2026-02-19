27 milionë doza të sekuestruara - Ukraina nis goditjen më të madhe kundër drogës
Ukraina ka ndërmarrë një nga operacionet më të mëdha kundër trafikut të drogës në vitet e fundit, duke shënuar një goditje të fortë ndaj krimit të organizuar.
Gjatë operacionit “Rubicon”, forcat e rendit realizuan mbi 500 kontrolle në 21 rajone të vendit, në një aksion të koordinuar që përfshiu qindra efektivë policie dhe hetues.
Si rezultat i operacionit, dhjetëra laboratorë të prodhimit të drogës sintetike dhe ambiente magazinimi u zbuluan dhe u çmontuan. Autoritetet arritën të ekspozojnë katër grupe të organizuara kriminale që vepronin në mënyrë të strukturuar, me role të ndara mes prodhimit, shpërndarjes dhe transportit të lëndëve narkotike. Në total, 123 persona janë vënë nën akuzë për përfshirje në këtë aktivitet të paligjshëm.
Sipas autoriteteve, më shumë se 27 milionë doza drogë sintetike u sekuestruan, duke parandaluar shpërndarjen e tyre në treg. Vlera e tyre në tregun e zi llogaritet rreth 400 milionë hryvnia, çka e bën këtë një nga konfiskimet më të mëdha të regjistruara në vend.
Operacioni kishte edhe dimension ndërkombëtar. Me mbështetjen e Europolit dhe policisë polake, u identifikuan dhe u mbyllën disa rrugë të trafikut ndërkufitar, të cilat përdoreshin për transportimin e drogës drejt vendeve të tjera evropiane. Bashkëpunimi ndërkombëtar u cilësua si kyç për suksesin e operacionit dhe për goditjen e rrjeteve që vepronin përtej kufijve të Ukrainës.
Autoritetet theksuan se lufta kundër trafikut të drogës do të vazhdojë me intensitet, duke synuar çmontimin e plotë të rrjeteve kriminale dhe mbrojtjen e komuniteteve nga rreziqet që paraqet përhapja e substancave narkotike. /Telegrafi/