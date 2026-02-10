220 gjoba në Prishtinë, 35 shoferëve u sekuestruan patentë-shoferët
Njësiti i Trafikut të Kryeqytetit, gjatë ditës së djeshme, ka shqiptuar gjithsej 220 gjoba për kundërvajtje të ndryshme në trafik.
Nga ky numër, 50 gjoba janë evidentuar përmes veturave me pajisje inteligjente, të cilat kanë regjistruar shkelje si drejtimi i automjeteve me regjistrim të skaduar dhe tejkalimi i shpejtësisë së lejuar.
Si pasojë e këtyre veprimeve, 35 shoferëve u është sekuestruar patentë-shoferi. Gjobat e shqiptuara do t’u dorëzohen kundërvajtësve përmes postës.
Njësiti i Trafikut të Kryeqytetit u bën apel të gjithë shoferëve që të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe të tregojnë kujdes të shtuar, me qëllim rritjen e sigurisë në rrugët e kryeqytetit. /Telegrafi/
