2-vjeçari nga Anglia thyen rekorde Guinness në bilardo
Jude Owens, 2-vjeçari nga Anglia, ka thyer dy rekorde Guinness duke luajtur bilardo.
Babai i djalit, Luke, tha se e dinte që Jude do të shkëlqente në këtë sport që herën e parë që mori një shkop në dorë.
"Jude ka arritur shumë në një kohë kaq të shkurtër, por të kesh dy rekorde botërore, është ndoshta një moment kulmor”, tha Luke për Guinness World Records.
"A mendoj se ai do të bëhet kampion bote një ditë? Si baba, gjithmonë shpreson që fëmijët e tu të bëjnë mirë në jetë, kështu që kjo do të ishte aspirata më e madhe nëse ai do ta arrinte këtë", shtoi ai. /Telegrafi/
