Shqiptohen 233 gjoba në Ferizaj, ndaj shoferëve që përdorën telefonin gjatë ngasjes së automjetit në muajin maj
Përdorimi i telefonit gjatë ngasjes vazhdon të jetë një nga shkaqet kryesore të aksidenteve rrugore.
Sipas një njoftimi të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se gjatë muajit maj 2026, Policia Rajonale e Ferizajt ka shqiptuar gjithsej 233 gjoba ndaj shoferëve që kanë shkelur këtë rregull, duke rrezikuar sigurinë e tyre dhe të pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion.
|Policia Rajonale e Ferizajt apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të përqendrohen plotësisht në drejtimin e automjetit dhe të shmangin çdo lloj shpërqendrimi, pasi edhe një sekondë pakujdesie të përdorimit të telefonit mund të ketë pasoja serioze për jetën e njerëzve. Qytetarët mund të raportojnë çdo shkelje të rregullave të trafikut:- Drejtpërdrejt në stacionin më të afërt të policisë- Përmes aplikacionit digjital "Lajmëro Policinë"- Në numrat e telefonit kujdestar: 192, 0290/326-250, 0290/322-406Sigurojmë qytetarët se konfidencialiteti i të dhënave tuaja do të ruhet plotësisht", thuhet në njoftim. /Telegrafi/