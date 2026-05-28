Komuna e Shtimes përkujton dëshmorët Përparim Boshnjaku dhe Sokol Dauti
Komuna e Shtimes ka përkujtuar me nderim dëshmorët Përparim Boshnjaku dhe Sokol Dauti, në 27-vjetorin e rënies së tyre, duke theksuar se ata mbeten simbol i guximit, sakrificës dhe dashurisë për atdheun.
Në njoftimin e publikuar më 28 maj 2026, Komuna ka bërë të ditur se Boshnjaku dhe Dauti, të frymëzuar nga ideali për liri dhe çlirim kombëtar, iu bashkuan radhëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), duke luftuar “me trimëri e vendosmëri” në mbrojtje të popullit dhe të ardhmes së vendit.
Komuna vlerëson se në kohët më të vështira për Kosovën, dy dëshmorët “nuk kursyen as jetën e tyre për idealin e lirisë”, ndërsa veprimtaria dhe sakrifica e tyre, sipas njoftimit, përbëjnë pjesë të rëndësishme të historisë së vendit.
“Sakrifica e tyre, së bashku me sakrificën e të gjithë dëshmorëve të kombit, mbetet themel i lirisë që gëzojmë sot dhe frymëzim i përhershëm për brezat që vijnë”, thuhet në njoftimin e Komunës së Shtimes.
Në përfundim, Komuna ka shprehur respekt të përhershëm për dy dëshmorët, duke thënë: “Lavdi e përjetshme dëshmorëve Përparim Boshnjaku dhe Sokol Dauti!”. /Telegrafi/