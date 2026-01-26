Zyrtare: PSG-ja e blen talentin e Barcelonës, paguan më shumë se çmimi si shenjë respekti për katalunasit
Paris Saint-Germain e ka blerë përfundimisht mesfushorin Dro nga Barcelona.
Gjiganti francez ka paguar 8.2 milionë euro, si shenjë respekti për Barcelonën pasi klauzola e lojtarit ishte vetëm 6 milionë euro.
“Zyrtare: PSG e ka nënshkruar Dro nga Barcelona në një marrëveshje deri në qershorin e vitit 2030”.
“Barcelona pagoi 8.2 milionë euro, më shumë se klauzola e lirimit prej 6 milionë eurove. Kjo shkaku i lidhjes së mirë mes Barcelonës dhe PSG-së, sidomos Nasser Al Khelaifit dhe Joan Laportas”, njofton gazetari Fabrizio Romano.
Tek Barcelona kanë mbetur të zhgënjyer nga Dro, pasi ky i fundit në verë iu kishte premtuar se do ta rinovonte kontratën, sidoqoftë në fund zgjodhi gjigantin francez.
Edhe Joan Laporta publikisht deklaroi se Barcelona po tentonte të fitonte sa më shumë që të mundej sepse PSG-ja e kishte bindur lojtarin./Telegrafi/