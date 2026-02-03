Zyrtare: Prishtina e Re transferon sulmuesin me shumë përvojë Ibrahim Kargbo Jr.
KF Prishtina e Re ka njoftuar zyrtarisht afrimin e sulmuesit 26-vjeçar Ibrahim Kargbo Jr., i cili vjen nga Belgjika për t’u bashkuar me repartin ofensiv të klubit.
Ky është një përforcim i rëndësishëm për skuadrën, e cila synon të forcojë linjën e sulmit dhe të konkurrojë fuqishëm në sezonin e ri.
Kargbo Jr. ka një karrierë të pasur me përvojë në kampionate të ndryshme evropiane, duke luajtur për klube si Dynamo Kyiv në Ukrainë, NK Celje në Slloveni, NK Solin në Kroaci dhe më së fundi për BATE Borisov në Bjellorusi.
Përveç karrierës klubore, ai ka qenë pjesë e përfaqësueseve të Belgjikës deri në nivelin U21, duke treguar se ka një profil të mirë dhe potencial të lartë.
Me një bagazh të tillë ndërkombëtar, Kargbo Jr. pritet të sjellë në Prishtinë jo vetëm golat, por edhe përvojën dhe mentalitetin e një lojtari që ka luajtur në liga të ndryshme europiane.
Për klubin, ky transferim vlerësohet si një hap i rëndësishëm drejt përforcimit të objektivave në kampionat.
Njoftimi i plotë i Prishtinës së Re:
KF Prishtina e Re ka kënaqësinë të prezantojë afrimin e Ibrahim Kargbo Jr., qendërsulmues 26-vjeçar nga Belgjika.
Ibrahim ka qenë pjesë e përfaqësueseve të Belgjikës deri në U21, ndërsa në karrierën e tij ka luajtur për klube si Dynamo Kyiv (Ukrainë), NK Celje (Slloveni), NK Solin (Kroaci) dhe së fundmi ishte pjesë e BATE Borisov në Bjellorusi.
Me përvojën e fituar në kampionate të ndryshme evropiane, Kargbo Jr. pritet të jetë një forcë shtesë në repartin ofensiv të skuadrës sonë.
/Telegrafi/