Zyrtare, Ford Mustang Dark Horse SC kushton 103,490 dollarë
Blerësit e Mustang tashmë kanë disa versione të shkëlqyera për të zgjedhur - nga modeli bazë EcoBoost dhe GT i fuqishëm deri te GTD ekstrem.
Tani Dark Horse SC i bashkohet linjës, duke paraqitur karroceri agresive dhe një motor V8 5.2 litra me superkompresor që prodhon 815 kuaj fuqi. Megjithatë, të ulesh pas timonit të një të tille nuk do të jetë e lirë, transmeton Telegrafi.
Ford i dërgoi një email Motor1 duke konfirmuar detajet e çmimeve për Dark Horse SC. Modeli bazë fillon nga 103,490 dollarë para se të hyjnë në lojë tarifat e karburantit dhe destinacionit.
Edhe modeli bazë, megjithatë, ju ofron një motor V8 5.2 litra me superkompresor që prodhon mbi 700 kuaj fuqi.
Kaloni te Track Pack, dhe kjo do t'ju kushtojë 139,990 dollarë. Track Pack shton frena Brembo karbon-qeramik, goma Michelin Pilot Sport Cup2 R dhe edhe më shumë përmirësime aerodinamike që Ford thotë se u zhvilluan së bashku me makinën e garave Mustang GTD dhe GT4.
Në krye të linjës është Track Pack Special Edition, i cili kushton 170,970 dollarë. Modeli i nivelit të lartë Dark Horse SC merr grafika ekskluzive të lyer me kapakun e motorit, një tapiceri unike Solar Red dhe paketën e pamjes me fibra karboni. Të gjitha versionet kanë të njëjtin motor V8 me superkompresor dhe transmision me shtatë shpejtësi Tremec.
Ford Mustang Dark Horse SC — 103,490 dollarë
Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack — 139,990 dollarë
Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack Special Edition — 170,970 dollarë
Sigurisht, këto shifra duken mjaft të larta. Por në të vërtetë nuk është gjithçka keq kur shikon konkurrencën.
Krahasimi më i dukshëm me Dark Horse SC është Chevrolet Corvette - konkretisht Z06. Z06 fillon nga 122,795 dollarë, ndërsa ZR1 fillon nga 187,495 dollarë; të dy çmimet përfshijnë tarifat. Kjo do të thotë që një Dark Horse SC me Track Pack kushton më shumë se një Z06 i ri - por ka mbi 700 kuaj fuqi krahasuar me 670 të Z06, të paktën.
Krahasuar me linjën e Porsche-s, Dark Horse SC është më konkurrues në mënyrë të barabartë. Një 911 i fokusuar në pistë rritet shpejt në çmim; 911 GTS tani fillon nga rreth 181,000 dollarë, ndërsa një Turbo S i afrohet 270,000 dollarëve.
Ford Mustang Dark Horse SC — 103,490 dollarë
Chevrolet Corvette Z06 — 122,795 dollarë
Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack — 139,990 dollarë
Ford Mustang Dark Horse SC Special Edition Track Pack — 170,970 dollarë
Porsche 911 Carrera GTS — 183,350 dollarë
Chevrolet Corvette ZR1 — 187,495 dollarë
Mund ta krahasoni edhe me Shelby GT500 të mëparshëm, i cili debutoi në vitin 2020 me një çmim fillestar prej rreth 77,000 dollarësh - afërsisht 97,000 dollarë kur përshtatet për inflacionin. Sipas kësaj mase, Dark Horse SC nuk është shumë më i shtrenjtë. /Telegrafi/