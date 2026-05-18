Zyrtare: Dani Carvajal largohet nga Real Madridi
Real Madridi ka konfirmuar se mbrojtësi Dani Carvajal nuk do të jetë pjesë e klubit për sezonin e ardhshëm.
Kapitenit i skadon kontrata në fundin e sezonit ndërsa janë pajtuar me gjigantin madrilen që t’i ndajnë rrugët.
Real Madridi përmes një komunikate zyrtare falënderoi gjashtë herë fituesin e Ligës së Kampionëve.
“Real Madridi dhe kapiteni ynë Dani Carvajal janë pajtuar t’i japin fund kësaj epoke të mrekullueshme në fundin e sezonit. Reali dëshiron ta falënderoj një nga legjendat më të mëdha të klubit dhe botës së futbollit”, thuhet në komunikatë.
Comunicado Oficial: Carvajal.
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 18, 2026
Carvajal është pjesë e Realit që prej vitit 2002, ku ka mbrojtur fanellën galaktike për 23 sezone, ndërsa fitoi plot 27 tituj.
Ndërkohë, ai zhvilloi 450 ndeshje zyrtare, ku shënoi 14 gola në proces./Telegrafi